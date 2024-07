A daru megihlette a névadókat

Németfaluról elmondta, hogy a történeti források alapján Mária Terézia 1753-ban a siklai Andrássy családnak adományozta Újvárost, akik – egyesek szerint a hajdú vér mérséklésére – német telepeseket költöztettek be a településre, és ők külön falurészt népesítettek be ezen a területen.

A településrészt legkorábban térképes forrásokból ismerjük, a 19. század második felében bukkant fel először Németváros néven. Az újvárosi őslakosok a saját falurészüket megkülönböztetés céljából Magyarfalunak nevezték el; ez a népnév+falu szerkezet régi és gyakori településnév-adási módra vezethető vissza, és általában az ott lakók etnikai hovatartozására utal

– tudtuk meg. Szigetkerttel kapcsolatban Tóth Valéria arról tájékoztatott, hogy ennek a városrésznek az elnevezése lényegesen rövidebb múltra tekint vissza, ugyanis az egykori szántóföldet a II. világháború után parcellázták fel, és kezdték beépíteni. – Neve arra utal, hogy eredetileg kertség volt a területén, a Sziget nevét pedig az magyarázza, hogy a Kadarcs kanyarulatában szigetszerűen emelkedik ki. A Szigetkert szomszédságában egyébként több kertséget is ismerünk: az Édenkert tőle nyugatra, a Csikókert pedig északra fekszik – mutatott rá.

Bánlak városi legendája

"Megbántottak, most már nem bánom, nem számít és nem is sajnálom" – énekeltük magunkban az egykori Hip-Hop Boyz slágert, miközben arra is rákérdeztünk, igaz-e az a városi legenda, miszerint Balmazújváros Bánlak városrésze arról kapta a nevét, hogy a birtokosok megbánták a vásárlást.

A helyi hagyomány úgy tartja, hogy az egykori zsellérnegyed vizes talaján épült házaira esős időben rendszeresen feljött a talajvíz, és nedvesedett a ház, ezért a tulajdonosok gyakran mondták, hogy „Bánlak, hogy megvettelek”. A népi magyarázatnak azonban vélhetően nincs valós tudományos alapja.

Bár a név keletkezésének biztos hátterét nem ismerjük, feltételezhetjük, hogy a Temes megyei Bánlak település nevéhez hasonlóan kapta a nevét, amelynek előtagjában minden bizonnyal a bán méltóságnév vagy a belőle alakult Bán személynév szerepel, utótagjaként pedig a 'falu' jelentésű lak szó áll. A lak szó eredetileg házat jelentett, de nagyon korán kialakult a helynévadásban a 'falu' jelentése is, mint például Széplak és Újlak esetében. Az így keletkezett Bánlak településnévbe azonban beleérthető az előbb említett népi magyarázat is, így pedig könnyen elképzelhető, hogy másutt már eleve ebben az új jelentésben is létrejöhettek Bánlak nevű falurészek – tájékoztatott a professzor.

