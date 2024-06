Fejlődési pályára állítaná a várost

Vezérszlogenem: a Sárrét kincse, a szívem csücske. Muszáj valamit kezdeni a fürdőnkkel. Építésztervezővel felvettük a kapcsolatot, a látványtervek elkészültek. Tudnánk lépni, csak forrás nélkül nem megy. Bízom abban, lesz támogatás, hiszen Püspökladánynak egy kormányközeli városvezetése lesz. Elindulok a témában, nem egyszerű az ország pénzügyi helyzete, és akadoznak az uniós források. A gyógyfürdőfejlesztéshez várhatóan hazai forrást kell szerezni

– sorolta az előtte álló feladatokat Vadász Ferenc, akit arról is kérdeztünk, mi motiválta abban, hogy települése polgármestere legyen.

Válaszát nagyon régről kezdte. Még Arnóth Sándor, Püspökladány egykori polgármestere és országgyűlési képviselője felkérésére csatlakozott a Fideszhez. A párt helyi csoportjának 2019 előtt volt egy „viharvert” időszaka. Ekkor Bodó Sándor országgyűlési képviselő ösztönzésére elvállalta a csapat vezetését. Olyan társakat keresett maga mellé, akiknek fontos Püspökladány fejlődése.

– Most sincs ez másként. A választási eredmény arról a bizalomról szól, amivel élnünk kell, hogy megvalósítsuk a közös választási céljainkat a püspökladányi emberek érdekében. Az indulásban leginkább az motivált, hogy látom, nem jól működik a város, látom a káoszt, ami a helyi politikai családunkat is jellemezte korábban. Ezt eloszlattuk. Most pedig a várost is fejlődési pályára kell állítani úgy, hogy közben erősítsük az összetartást – mondta.