Tasó László rámutatott: a Fidesz-KDNP polgármesterei a választókerület valamennyi polgármesterével egyetemben a minden korábbinál nehezebb, s váratlan eseményekkel terhelt ciklusban is jó teljesítményt nyújtottak, amiért ez úton is köszönetét fejezi ki. A hosszabb idő óta regnáló és az első ciklusukat töltő településvezetők a gazdasági és a járványok, háború okozta nehézségek ellenére is jelentős fejlesztéseket tudnak felmutatni, felemelt fejjel fejezhetik be október 1-én a ciklusukat.