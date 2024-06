Bizony, nem csak a fagyi tud jólesni a nyári kánikulában... Önnek is összefut a nyál a szájában, ha a roppanós, kellemesen savanykás, hűsítő kovászos uborkára gondol? Hajdúböszörménybe látogattunk Gajdán Antalné Zsuzsa nénihez, aki otthonában fogadta a Haon stábját. Zsuzsa néni megmutatta, hogyan készül az ínycsiklandó kovászos uborka, ami magában és főétel mellett fogyasztva is megállja a helyét.

A nyári hőségben különösen jól tud esni a házi, roppanós kovászos uborka

Forrás: Czinege Melinda

Kovászos uborka recept Zsuzsa néni módra

Egy forró júniusi délutánon indultunk útnak Hajdúböszörmény felé, s némi túlzással már a boltból vásárolt (egyébként jéghideg) mentes víz is rotyogott az autóban, mire odaértünk Zsuzsa nénihez. Amikor megérkeztünk, és beljebb kerültünk, mintha elterelték volna a hőséget: a gyümölcsfák nemcsak színt kölcsönöztek a kertnek, hanem kellemes árnyékot is adtak, az alattuk megtalálható, kellemesen hűvös filagóriában pedig már várt minket a kovászolni való uborkasereg.

– Úgy neveltek a szüleim, hogy magamnak termeljek meg mindent – mesélte Zsuzsa néni, miközben nekikészült vízbe áztatni az uborkákat. Kiderült, hogy amikor süt-főz, többnyire hazai, saját kertjéből származó alapanyagokkal dolgozik, így aligha meglepő, hogy ez nincs másképp a kovászos uborka elkészítése során sem.

Míg fél pillantást vetettünk a háttérben egymással társalgó tyúkokra, az uborkákat hosszában, három oldalról már be is vagdosta Zsuzsa néni annak érdekében, hogy azokat jól átjárja majd a sós víz. Aztán vett egy tiszta befőttesüveget, belepakolta az ubikat, és a megpucolt fokhagymagerezdeket rájuk dobálta.

– A kaprot bele kell tenni, ez is házi, a kertből szedtem – mondta Zsuzsa néni, mialatt végezte a szakszerű eljárást: hozzáadta az frissítő hatást keltő fűszernövényt, majd felöntötte az üveg tartalmát sós, meleg vízzel, ami teljesen ellepte az uborkákat.

Szerencsénkre már korábban elkészített kovászos uborka is volt az asztalon, így nem csak néztük a folyamatot, és áhítoztunk az ízletes savanyúság után. Addig-addig kínálgatott minket Zsuzsa néni, hogy beadtuk a derekunkat, és nekiláttunk eltüntetni a tányéron lévő, enyhén roppanós, hűsítő, és kellemesen savanykás zöldséget. Vagyis hát nem egyet, mert kedves vendéglátónk nem sajnálta tőlünk…