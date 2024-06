Régen nem úgy volt, mint most, hogy beírtunk valamit a keresőbe, aztán ki is dobja annak az ételnek, süteménynek a receptjét, amire rákeresünk. Úgy, ahogy most mondom, a lángos receptjét akkoriban 20 ezer forintért vásároltam meg Nyíregyházán, ez az összeg most sem kevés, nemhogy közel 40 évvel ezelőtt. Nem volt egyszerű munka a lángoskészítés sem, volt olyan nap, hogy 40 kiló lisztet dagasztottam be, bizony, kimondva is sok