Hogyan válasszunk tökéletes görögdinnyét?

Rákérdeztünk arra is, a népszerű gyümölcs vásárlásakor mire ügyeljünk, mit nézzünk meg rajta, ha ízletes, roppanós görögdinnyét szeretnénk hazavinni. – A legjobb, ha nem csak egy tényezőre figyelünk a vásárláskor. Ezek közül az egyik tényleg a hang: ha kopogtatásra a hang túl mély, akkor a dinnye túlérett, ha feszes, pengő hangja van, akkor még éretlen, a legjobb, ha közepesen mély, zengő hangot ad – ez optimális érettséget jelez. De a kopogtatásnál az a legjobb, ha egyik kézzel fogjuk a dinnyét, és a másikkal kopogtatjuk, mert ilyenkor a rezgést is figyelhetjük: ha nem megy át a rezgés, akkor a dinnye túlérett, ha nagyon kemény (azonnal jelentkező rezgés), akkor éretlen; a legjobb, ha a másik kezünk finom rezgést érzékel, de ehhez a módszerhez tapasztalat, gyakorlat szükséges. Árulkodó lehet a kocsány is, mert ha a kocsánycsonk szőrös, az éretlen dinnyére utal, ha teljesen kopasz, az érettséget jelez. Ha a kocsány alja nagyon széles, akkor a dinnye még éretlen, ha párhuzamos, akkor érett. Fontos tulajdonság még a szín, de ez mindig az adott fajtára jellemző. Itt az az általános elv, hogy a túlérett dinnyék kivilágosodnak. Érdemes még nézni a hasi foltot vagy talajfoltot, ha ez szép okkersárga, és nem világossárga, az az érettség jele.