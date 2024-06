Megpróbáljuk a késő délelőtt letudni a sétát, ugyanis hiába nyarat írunk, a gyerekeknek valamikor mozogniuk kell. Próbálunk minél több folyadékot fogyasztani, és fényvédővel is be vannak kenve a kicsik, hiszen már ilyenkor is vigyázni kell a napsugarakkal. Igazából, amikor csak tehetjük, akkor hűsölünk, örülünk, hogy már a Dósa nádor térre is kihelyezték a mobil párakaput, így útközben is fel tudunk kicsit frissülni, és láthatóan Noel és Lili nagyon élvezi, hogy átszaladhatnak a párakapu alatt