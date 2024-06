A kormányhivatal haladéktalanul intézkedett egy debreceni fémfeldolgozó cégnél felmerült környezetveszélyeztetés kapcsán a szabálytalanságok megszüntetése érdekében, és a kiszabható legmagasabb bírságot alkalmazta – olvasható a hajdú-bihari kormányhivatal portálunkhoz is eljuttatott szerdai közleményében, amelyben a HALMS Hungary Kft. debreceni telephelyét érintő szennyezésre és a kormányhivatal eljárása kapcsán megjelent alaptalan sajtóhírekre reagáltak.

Reagált a kormányhivatal a debreceni HALMS telephelyét érintő szennyezéssel kapcsolatban megjelent alaptalan hírekre

a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a HALMS Hungary Kft.-nek kiszabott bírságról szóló döntését a jogszabályi előírásoknak és az eddigi általános gyakorlatnak megfelelő módon és időben, még a jogorvoslati határidőn belül tette közzé a honlapján.

A jövőben is rendszeresen ellenőriz a kormányhivatal

A közlemény szerint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hulladékgazdálkodási hatósága a katasztrófavédelem jelzésére haladéktalanul előzetes értesítés nélküli hatósági ellenőrzést tartott a HALMS Hungary Kft. telephelyén. „A kormányhivatal azonnal intézkedett, hogy a szennyezés terjedését megakadályozza, majd az előírt intézkedések betartását kétszer is ellenőrizte. A kormányhivatal hulladékgazdálkodási eljárást indított, mivel a cég szabálytalanul tárolta a tevékenysége során keletkező veszélyes hulladékokat, nem vezette a szükséges hulladékgazdálkodási nyilvántartásokat, és nem tartotta be a hulladék gyűjtőhelyekre vonatkozó előírásokat sem” – áll a kormányhivatal közleményében, amelyben azt is hangsúlyozták, hogy a kft. tevékenységét a jövőben is rendszeresen ellenőrizni fogják. Az ügyben katasztrófavédelem vízügyi hatósága is eljárást indított.

A kormányhivatal a szigorú bírságról szóló döntést a jogszabályi előírásoknak és az eddigi általános gyakorlatnak megfelelő módon és időben, még a jogorvoslati határidőn belül tette közzé a honlapján, ezért visszautasítja a sajtóban megjelent valótlan állításokat, amelyek célja nem lehetett más, mint a hatóságba vetett közbizalom megingatása, és társadalmi feszültségek generálása

– zárták a közleményt.