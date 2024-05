Útfejlesztési munkálatok kezdődtek Debrecenben, a Keresztesi utca Tordai Gábor utcától az Erdei Ferenc utcáig tartó szakaszán. A részletekről a helyszínen Kovács István, a debreceni 7-es számú választókerület képviselője május 31-én, pénteken számolt be. – A felújítás alatt a Keresztesi utca hiányzó szakaszán megépül az aszfaltburkolat. Ez nemcsak az itt lakóknak lesz nagy segítség, hanem az általános közúti forgalom lebonyolításában is, a terhelt Hétvezér utcával párhuzamosan szükség lesz rá, hogy itt is ütemesen lehessen haladni – fogalmazott.

Kovács István a helyszínen tájékoztatott a Keresztesi utca felújításának részleteiről

Forrás: Molnár Péter

Hozzátette, a Keresztesi utca egyirányú, csakúgy, mint sok más utca a környéken, kapott már olyan lakossági kérést, ami ennek a felülvizsgálatát indítványozta, ezért szorgalmazni fogja, hogy szakemberek bevonásával az önkormányzat gondolja újra a tömb forgalomszervezését.

A Keresztesi utca több fronton is megújul

– 188 méter hosszú, és 3,25 méter széles az az útszakasz, amit most felújítunk. Az aszfaltozás mellett kiépítjük a csapadékelvezető-rendszert, illetve a jelenlegi lámpatesteket új, ledes lámpatestekre cseréljük – ismertette Kovács István. Kiemelte, ezzel a korszerűsítéssel párhuzamosan a körzet két másik utcájában, a Kárókatona utcában és a Mészöly Géza utcában is zajlanak az útfejlesztések, amelyeket június végére készülnek el, illetve Halápon is átadtak már egy útszakaszt.

188 méter hosszú útszakaszt újítanak fel

Forrás: Molnár Péter

Azt tapasztalom, hogy míg a ciklus elején évente egy-két utcát tudunk leaszfaltozni, most idén már négy utcáról beszélünk. Látszik, ahogyan Debrecen sikeres gazdasági stratégiájának a hatására nő a város bevétele, egyre nagyobb az önkormányzat mozgástere és egyre több fejlesztést tud megvalósítani

– mondta a képviselő.

A Keresztesi utca útfelújítási munkálatai előreláthatóan június 30-ra készülnek el.