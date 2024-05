A remek mutatók a település képviselő-testületi ülésén kerültek napirendre csütörtökön, május 30-án. 2023-ban a bizonytalansági tényezők (energiaválság, magas infláció) ellenére az előző évhez képest a költségvetési bevételek több mint 58 százalékos növekedést mutattak, amelyet elsősorban a sikeres pályázati támogatások eredményeztek. Nádudvar vagyona bruttó 10,7 milliárd forint volt múlt év végén, ami hárommilliárd forinttal több, mint az azt megelőző esztendőben. Az önkormányzat éves teljesített bevételi főösszege pedig meghaladja a nyolcmilliárd forintot és több fejlesztés is elkezdődhet.

A fejlesztés alatt a Mester utca útburkolata is megújul

Forrás: Marján László

Két beruházás közbeszerzési felhívása is elindult. Az egyikben két utca a Nádas és Tompa Mihály kap új, szilárd burkolatot. A másik egy komplexebb projekt, de abban is lesz útfelújítás - a Pacsirta és a Mester utcákban -, ám ennek keretében épül térítésmentes parkoló a központ óvodához és számos közterület-megújítás is várható általa.

Fejlesztés az óvodában is

Örvendetes, hogy a megnövekedett gyermeklétszám következtében növelik a Napfény Óvoda és Bölcsőde bölcsődei férőhelyeinek számát, így több kisgyermek járhat ide.

Elfogadta a grémium a szociális szolgáltató központ és a gyermekjóléti szolgálat tavalyi feladatairól szóló beszámolókat is. Előbbi három településen a székhely mellett Tetétlenen, illetve Bihardancsházán is tevékenykedik egyebek mellett a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás területén. Utóbbiból tavaly Nádudvaron 2 010 570, Tetétlenen 669 835, Bihardancsházán 480 680 gondozási percet vettek igénybe az ellátottak.