Avatás 35 perce

Mentőállomássá alakították a nádudvari mentési pontot

Május 23-án több ok is volt az ünneplésre. Mentőállomás lett a mentési pontból, de már Élet Mentő Pontja is van Nádudvarnak.

Marján László Marján László

A hét éve átadott nádudvari mentési pont felújítása és mentőállomássá alakítása fejeződött be csütörtökön, május 23-án a Hortobágy-széli településen. Ezen alkalomból rendezték meg azt az ünnepséget, amelyen Maczik Erika, a város polgármestere hangsúlyozta: annak idején két évtizedes álom vált valóra, amit a jelenlegi városvezetés is olyannyira támogat, hogy 30 millió forintnyi saját forrásból továbbfejlesztette a helyet, ahol technikailag így már minden adott ahhoz, hogy mentőállomásként üzemeljen a jövőben. A mentőállomás avatásának pillanata. Balról: Pető József, Bodó Sándor, Maczik Erika és dr. Korcsmáros Ferenc

Forrás: Marján László Bodó Sándor országgyűlési képviselő a mentési pont szükségességét ecsetelte és a város segítőkész hozzáállását, valamint a mentősöket, mint a magyar lakosság legelfogadottabb „szolgáltatóját” méltatta. Mentőállomásnak teremtették – Az épületet adottságainál fogva az Isten is mentőállomásnak teremtette ezt a kubatúrát! – erősítette meg a korábban a városvezető szájából elhangzó gondolatot dr. Korcsmáros Ferenc, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) regionális igazgatója, aki elismerő oklevelet adott át a polgármesternek a mentőszolgálat felé nyújtott támogatásért, amellyel Nádudvar Város Önkormányzata hozzájárult életmentő küldetésük teljesítéséhez, hozzátéve: kevés olyan önkormányzat van, aki ennyire odaadóan segíti a munkájukat. Ő maga számokkal is alátámasztotta a nádudvari mentési pont szükségességét és kihasználtágát: tavaly ezeregyszáz feladatott (napi három-négyet) végeztek itt a bajtársak, illetve 85 ezer kilométert tettek meg, ami napi 250-300 km-t jelent. A három felszólaló – kiegészülve a mentési pontot mindig a szívén viselő helyi mentőtechnikus, a város képviselő-testületében az egészségügyi bizottság elnökeként is tevékenykedő Pető Józseffel – ezután szimbolikusan átadta a megújult létesítményt a nemzeti színű szalag átvágásával, amelynek egy darabját – mentős hagyományként – fel is kötötték a jelenlévő mentőautóra, hogy a magyar trikolór vigyázza annak útjait. A mentőautóra is felkerült az óvó szalag

Forrás: Marján László Nádudvari Élet Mentő Pont Az örömteli eseményeknek azonban nem volt még vége, mivel a helyszíni bejárást követően az ünneplők átsétáltak az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtárba, ahol az intézmény Élet Mentő Ponttá minősítése zajlott. Ezen alkalomból Szücs-Varga Zsuzsanna, a művelődési központ igazgatója köszöntőjében háláját fejezte ki Pető Józsefnek és a lakosságnak, hogy segítségükkel egy életmentő defibrillátor lehet a házban, ám annak szakszerű használatára a dolgozók csak most állnak készen, miután a mentőtechnikus megtanította számukra annak kezelését. Pető József felelevenítette, hogy mind a hét, Nádudvaron elhelyezett defibrillátor kihelyezésénél bábáskodott. Ő 30 éve magáénak tudja a „hivatás az életért” szlogent, ami a mentőautók oldalán is olvasható, azóta dolgozik a mentősök kötelékben. Szívén viseli a nádudvariak egészségét, ezért is ajánlotta fel, hogy a dr. Csató Gábor, az OMSZ országos főigazgatója által életre hívott „brand” elsőként ide kerüljön a városba. Bízik benne, hogy az életmentő készülék használatára sosem kerül sor, de ha mégis bekövetkezne a baj, az itteni munkavállalók erre is felkészültek. Dr. Korcsmáros Ferenc szerint egyszerre lehetőség és felelősség is ez a dolgozók által megszerzett szaktudás. Hangsúlyozta: ezzel felkerültek azokba az online rendszerekbe, applikációkba, ahol az Élet Mentő Pontokat feltűntetik. Garantálja, hogy a mentőszolgálat minden további ilyen esetben is maximálisan a segítségükre áll mindazoknak, akik e címet ki szeretnék érdemelni. Magyarországon jelenleg mintegy 50 Élet Mentő Pont van, ebből Debrecenben 14, Hajdú-Bihar vármegyében 15 található, amivel éllovas e téren a régiónk az országban.

