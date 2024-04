Mára mindegyik technikát könnyedén végzi, igaz, előnyére vált, hogy eredeti szakmája varrónő.

– Egyszerre beszélgetek a neten, nézem a tévét és közben kötök – ismertette a munkamódszerét. Eleinte az internetről letöltött minták alapján dolgozott, picit már azokon is variálgatott, de ma már ő rajzolja meg a saját tervezésű ékszereit.

Nem azért készítem őket, hogy ebből éljek meg, de aki felkeres, annak szívesen csinálok. Én annak örülök, ha valaki örül neki

– mondta Marika a motivációjával kapcsolatban.

Hozzátette, számára az a legjobb, amikor valakinek meg tudja tanítani a technikákat és látja, hogy sikerélménye van. – Mikor sokáig voltam a kórházban, ott is csinálgattam, és jöttek a betegek, hogy ők is meg szeretnék tanulni, én pedig örültem, hogy tudtam tanítani. Volt, aki feladta, de olyan is, aki azóta is csinálja – mondta Marika. Úgy látja, az adja fel, akinek nincsen kitartása, és azok is, akik egyszerűen még nem találták meg, mi való nekik. – Volt olyan tanítványom, aki nagyon meg akarta tanulni a frivolitást, egyáltalán nem ment neki, de azóta gyönyörű harisnyavirágokat készít. Végül mindenki megtalálja, ami a legjobban passzol hozzá – vélekedett.

Marika szívesen megmutatta a cikk szerzőjének a technikát

Forrás: Kiss Annamarie

Amatőrök is elkezdhetik

A frivolitásról elmondta, hogy már azok a gyerekek is elkezdhetik, akiknek biztonságosan lehet tűt adni a kezükbe. Jómagam több évtizede ebbe a kategóriába tartozom, ezért kíváncsian ültem oda Marika mellé, hogy mutassa meg a lépéseket. Kaptam egy nagy babavarró tűt és egy vastagabb cérnagombolyag végét, valamint egy tuti tűbefűzési tippet, amihez még látni sem kell: a tű fokát egyszerűen csak rá kell nyomni a cérnára. Elsőre teljesen elképzelhetetlennek tűnt, hogy valaha is rááll a kezem, hogy hogyan kell elölről és hátulról áthúzni a tűt az ujjaimon kifeszített cérnán, de aztán csak elkészült az első csomó, amit utána követett a többi. Marika azt is megmutatta, hogyan lehet kis hurkot, úgynevezett pikót készíteni, amit igazán egyszerű összehozni, ha már az alapcsomó megvan. Az oktatásomat idő hiányában a pikónál befejeztük, de abba még bepillantást nyerhettünk, milyen sebesen tud a tapasztalat kezek alatt készülni a finom kis munka, hogyan lehet belevinni íveket, és elvarrni a szálakat.

Megkérdeztük, Marikának kik voltak mesterei, és elmondta, kezdetben főként olasz és orosz oldalakról tájékozódott, ma már leginkább saját kútfőből dolgozik.

Vannak saját netes csoportjaim is, az egyik frivolitás kezdőknek és haladóknak, a másik amatőr kézművesek számára, ide bármi jöhet. Annyira szeretem, amikor a tagok feltöltik a munkáikat és látom, hogy egyik szebb, mint a másik

– fogalmazta meg.