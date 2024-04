Mint arról korábban többször beszámoltunk, támogatott lakásprogramot indít a cívisváros önkormányzata, melynek célja a városban dolgozó fiatal munkavállalók kedvezményes lakásbérlésének támogatása Debrecenben. A konstrukció április 25-én került a képviselők elé. Az ülésen többek között kiderült: mikor indul a program, valamint mekkora és milyen felszereltségű lakások bérlésére pályázhatnak majd a jogosultak.

A debreceni közgyűlés a kedvezményes lakásbérlés koncepcióját is tárgyalta áprilisi ülésén

Az elmúlt évek gazdaságfejlesztése, valamint az ingatlanpiac folyamatai hozták létre azt a szándékot, hogy az önkormányzat bérlakásállományát a piaci folyamatok integrálásával megerősítse. Jelenleg körülbelül 3 ezer lakás van Debrecen önkormányzatának tulajdonában. Ez a szám 20 ezer volt a rendszerváltást követően, de jelentős részüket 1994-1998 között értékesítette az akkori városvezetőség

– mondta Papp László polgármester. Kifejtette, az önkormányzatnak jelenleg nincs lehetősége arra, hogy saját forrásból indítson bérlakásprogramot.

A fiatalok lakásbérlése a program célja

Debrecen polgármestere elmondta, mind az ingatlanfejlesztők, mind pedig a munkáltatók részéről van érdeklődés a Főnix lakásprogram iránt. A tervek szerint 200 lakásos kontingessel indulna a konstrukció a következő évtől. – Úgy gondolom, ez egy hiánypótló megoldás a lakhatási kihívásokra a realitás és a lehetőségek figyelembevétele alapján – fogalmazott.

Papp László szerint a Főnix lakásprogram egy hiánypótló megoldás a lakhatási kihívásokra a realitás és a lehetőségek figyelembevétele alapján

Madarasi István (MSZP) önkormányzati képviselő kérdésére Papp László elmondta, a programban nemcsak új lakásokat, hanem az öt évnél nem régebben épült, illetve a most építés alatt álló, legfeljebb 50 négyzetméter alapterületű ingatlanokat is bevonják. Papp Viktor, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője hozzászólásában rámutatott: Debrecen gazdaságfejlődése eredményei a jóléti intézkedésekben is nyomomkövethető: a város adóbevétele az elmúlt tíz év alatt háromszorosára nőtt, így az önkormányzatnak lehetősége nyílt olyan nagyszabású program elindítására és működtetésére, mint a több mint 60 ezer debrecenit megmozgató Mozdulj, Debrecen! vagy az akár 16 ezer diákot érintő ingyenes utazási lehetőség a DKV-járatain. Ehhez a sorhoz kapcsolódik a Főnix lakásprogram. Mint fogalmazott, a lakásbérlés támogatása otthont, fejlődést és biztonságot ad a fiataloknak.

A baloldal is támogatta a Főnix lakásprogramot

Gondola Zsolt (Civil Fórum Debrecen) önkormányzati képviselő felhívta a figyelmet, amellett, hogy támogatja a Főnix lakásprogram elindítását, szükség van a szociális bérlakások koncepcióját is felülvizsgálni. Papp László erre úgy reagált, a város rendelkezik szociális célra használható lakásállománnyal, de ettől függetlenül egyetért a koncepció újragondolásával.

Gondola Zsolt is támogatta a Főnix lakásprogram elindítását

Mándi László (Momentum) önkormányzati képviselő szerint meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a közszféra dolgozói csatlakozzanak ehhez a programhoz. Barcsa Lajos jelezte, már léteznek olyan programok, amelyekkel a hivatalok munkatársait segítik. Szólt továbbá arról is, hogy a Főnix lakásprogram több üzenetet is hordoz:

egyrészt azt, hogy a város és a vállalkozók hosszú távon is együtt tudnak működni Debrecen fejlődése érdekében, másrészről a fenntarthatóság is hangsúlyos szerepet kap, ugyanis előírás lesz az energiahatékony, alacsony fenntartású lakások kialakítása.

Jövő évben pályázhatnak a 35 év alattiak a lakásbérlés támogatására

Ahogy korábban ismertettük, a Főnix lakásprogram egy olyan, 2025-től induló, piaci szereplők részvételével megvalósuló, támogatott lakásprogram, amely segíti a lakáshoz jutást a Debrecenben dolgozó fiataloknak. A támogatási konstrukció célja a Debrecenben dolgozó, 35 év alatti munkavállalók számára megfizethető, alacsony fenntartási költségű, magas energiahatékonyságú lakások biztosítása annak érdekében, hogy nyugodtan tervezhessék életüket, karrierjüket a cívisvárosban.

A program tárgyát az indítást (2025-öt) megelőző 5 éven belüli építésű, a tervek szerint 200 – legalább 30, legfeljebb 50 négyzetméter alapterületű, előre meghatározott standard műszaki tartalommal (konyhabútor, hűtő, főzőlap, sütő, alapvető fürdőszobai szaniterek) rendelkező – lakásból álló kontingens bevonása, majd abból – egyedülálló munkavállalók vagy legfeljebb 2-3 fős család által igénybe vehető – lakóingatlan bérlete képezi.

Idén a munkáltatók és az ingatlanfejlesztők pályáztatása fog zajlani, 2025-ben pedig a munkavállalókkal egyeztet majd az önkormányzat a tervek szerint. A 200 darab ingatlan csak irányadó, ennek mértékét a munkáltatóktól beérkező igények száma fogja meghatározni.

