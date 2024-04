A helyi gazdaság élénkülése, a város népszerűségének növekedése az elmúlt évek kedvezőtlen makrogazdasági körülményeit (koronavírus-járvány következményei, magas banki kamatok, infláció) is figyelembe véve új helyzetet teremtettek a debreceni ingatlanpiacon. Bár a lakások száma a 2014-es 95 ezer 249-ről 2023 végére elérte a 100 ezret, az ország- és régiószerte tapasztalható kedvezőtlen ingatlanpiaci folyamatok Debrecenben is éreztetik hatásukat: a kereslethez képest kevesebb lakóingatlan-fejlesztés történik, az ingatlanárak és a bérleti díjak gyors ütemben növekednek, s mindezek leginkább a fiatalok saját lakáshoz vagy megfizethető albérlethez jutását nehezítik meg – olvasható a Főnix lakásprogrammal foglalkozó előterjesztésben, mely a lakásbérlést is érinti, s melyről április 25-én tárgyal majd a képviselő-testület.

Csütörtökön szavaz majd a lakásbérlésről a debreceni képviselő-testület

A következő időszakban azonban a reálbérek növekedése, az infláció és a banki kamatok csökkenése várható, így az ingatlanpiaci beruházások élénkülésére lehet számítani. Fejlesztési területek kijelölésével, az infrastrukturális feltételek kialakításával, valamint új ösztönzők nyújtásával lehetőség nyílik felkelteni az ingatlanfejlesztők figyelmét. Ezért most látjuk elérkezettnek az időt, hogy az önkormányzat beavatkozzon és hatással legyen az ingatlanpiaci folyamatokra, mellyel enyhíthetők a fiatalok lakhatási kihívásai

– áll a dokumentumban.

Akár ötven négyzetméteres lakást is bérelhetnek

A Főnix lakásprogram egy olyan, 2025-től induló, piaci szereplők részvételével megvalósuló támogatott lakásprogram, amely segíti a lakáshoz jutást a Debrecenben dolgozó fiataloknak. A támogatási konstrukció célja a Debrecenben dolgozó, 35 év alatti munkavállalók számára megfizethető, alacsony fenntartási költségű, magas energiahatékonyságú lakások biztosítása annak érdekében, hogy nyugodtan tervezhessék életüket, karrierjüket a cívisvárosban.

A program tárgyát az indítást (2025-öt) megelőző 5 éven belüli építésű, a tervek szerint 200 – legalább 30, legfeljebb 50 négyzetméter alapterületű, előre meghatározott standard műszaki tartalommal (konyhabútor, hűtő, főzőlap, sütő, alapvető fürdőszobai szaniterek) rendelkező – lakásból álló kontingens bevonása, majd abból – egyedülálló munkavállalók vagy legfeljebb 2-3 fős család által igénybe vehető – lakóingatlan bérlete képezi.

Melyek a lakásbérlés feltételei?

Az előterjesztés szerint azok a magyar vagy kettős magyar állampolgárságú személyek pályázhatnak majd lakhatásra, akik Debrecenben működő vállalkozással határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkeznek, az albérleti szerződés megkötésekor még nem töltötték be a 35. életévüket, nem rendelkeznek Debrecenben lakás tulajdonjogával, valamint a bérleménybe való bejelentkezéssel debreceni, bejelentett lakcímet létesítenek. A lakásbérleti támogatás legfeljebb 5 évre szól.

A Főnix program által biztosított bérleti konstrukcióban az önkormányzat – a piaci módon és euróalapon meghatározott – bérleti díj harmadát finanszírozza, így a lakásbérlés díjának fennmaradó része a munkáltató és a munkavállaló között oszlik meg.

A program 2025-ben indul, azonban az ingatlanfejlesztők, valamint a munkáltatók kiválasztására irányuló pályáztatási eljárás már 2024-ben megtörténik, hogy a program kezdetére rendelkezésre álljanak a pályáztatható lakások.