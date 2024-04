– Hét darab, egyenként 90 kilowattos hőszivattyút építenek be, amely a feltörő gyógyvíz hőenergiáját fogja hasznosítani. A feltörő hőenergia az épület és a medencék vizének hűtésére és a keringtető rendszer hatékony működtetéséhez is hozzájárul majd – mutatta be. Hozzáfűzte, négy új légkezelő berendezést is beépítenek, melyek energiafelvétele jóval alacsonyabb lesz. Átalakítják a szellőzőrendszert is, amely főképp a magas páratartalom miatt szükséges. Az igazgató szerint a beruházás egy rendkívül komplex projekt, mely példaértékű lehet más önkormányzatok részére is.