Jelentős mértékben előrébb léptünk a nemzetközi kapcsolatépítésben, az intézet összes kutatási témája szóba került, ezáltal nagyon hasznos inspirációkkal gazdagodtunk. Úgy állítottuk össze a programtervet, hogy az antimikrobiális rezisztencia kérdése, a zoonotikus kórokozók terjedésének témája, valamint az itthon jelenleg meglehetősen kevés helyen művelt környezetegészségügy kutatási terület is kellő figyelmet kapjon. A jövőben elősegítenénk, hogy a szakemberek közösen gondolkodjanak, együtt ötleteljenek és pályázzanak nemzetközi támogatásokra, amikből aztán a gyakorlatban is megvalósítható tudományos projektek születhetnek. Az „Egy Egészség” szemléletnek át kell hatnia a hazai egészségügyi ellátást, így rövidebb idő alatt felismerhetők lehetnek egyes fertőző betegségek is