Talentum-díjat kapott Matta Csaba, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának adjunktusa. A Nemzeti Tudósképző Akadémia (NTA) a kitüntetéssel a kutató kiemelkedő tudományos tevékenységét ismerte el, számolt be az egyetem hírportálja.

Matta Csabát, a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézetének egyetemi adjunktusát a porcképződés génexpressziós mintázatának feltárása és a porcregenerációs eljárások elősegítése érdekében végzett munkájáért díjazták.

Matta Csaba, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának adjunktusa

Forrás: unideb.hu

- Nagyon meglepődtem, amikor megtudtam, hogy idén én nyertem el a Debreceni Egyetem szakemberei közül a Talentum-díjat. Hatalmas megtiszteltetésnek érzem, hogy a tavalyi díjazott, Székvölgyi Lóránt után én is ebben az elismerésben részesültem. Természetesen a kitüntetés nem kizárólag az én érdemem, hiszen minden kutatás csapatmunka. Ezúton is szeretném megköszönni a kutatócsoportom tagjainak azt, hogy együtt dolgozunk, hiszen az érdem közös. Az elismerés egyben azt is mutatja, hogy amit csinálunk, azzal érdemes foglalkozni – mondta az egyetemi hírportálnak Matta Csaba, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának adjunktusa.

Angliában is kutatott

Matta Csaba jelenleg a Chondro-omikai kutatócsoport vezetője. A kutatócsoport célja a porcképződés molekuláris folyamatainak globális szemléletű vizsgálata. Kutatásaik jelenleg a differenciálódó porcsejtek sejtfelszíni fehérjeösszetételének (amit surfaceome-nak nevezünk) vizsgálatára és új biomarkerek felfedezésére összpontosulnak.

Kutatásainkat is ebben az irányban szeretnénk folytatni, illetve széles nemzetközi kollaborációs hálózatomnak köszönhetően egyre inkább szeretnénk bekapcsolódni oszteoarthritiszes ízületekből származó sejtek vizsgálatába is

– tette hozzá a szakember.

Matta Csaba 2004-ben végzett a Debreceni Egyetemen molekuláris biológus és angol szakfordító szakon. PhD-témáján az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben dolgozott. A kutatás a differenciálódó porcsejtek kalcium-jelátviteli útvonalainak tanulmányozására irányult. A PhD megszerzését követően külföldre pályázott, és 2014-2016 között Marie Sklodowska-Curie ösztöndíjjal Ali Mobasheri kutatócsoportjában dolgozott az angliai University of Surrey-n, ahol oszteoarthritiszes térdízületből származó porc-progenitorsejtek ioncsatorna-összetételét és azok funkcióját tanulmányozta. A kétéves ösztöndíj végén visszatért a Debreceni Egyetemre, majd 2018-ban elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Prémium posztdoktori ösztöndíját. Ennek során azt vizsgálta, hogy a mechanikai ingerek képesek-e szinkronizálni a differenciálódó porcsejtek biológiai óráját.

A Talentum-díjat 2013-ban hozta létre a Nemzeti Orvosbiológiai Alapítvány. Az elismerésre érdemes kutatót az alapítvány kuratóriuma és a Nemzeti Tudósképző Akadémia szakmai vezetése választja ki. Az elismerést idén négy kutató érdemelte ki.