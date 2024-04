A Debreceni Egyetem és az egyesült államokbeli Indiana állam felsőoktatási intézményei közötti tudományos és mobilitási partnerségek kialakításáról egyeztetett Indiana állam külügyminisztere. Diego Morales hétfői látogatása során Szilvássy Zoltán rektorral tárgyalt, és hallgatókkal is találkozott az egyetem agrárkarán – olvasható az unideb.hu-n.

Cél, hogy minél több lehetősége legyen a fiataloknak

Diego Morales saját élettörténete révén küldetésének érzi a fiatalok minél szélesebb körű lehetőségekhez juttatását, többek között ezzel a céllal érkezett a Debreceni Egyetemre feleségével, Sidonia Nicolae-val, aki Magyarország tiszteletbeli konzulja Indiana Államban, valamint Kocsy Béla washingtoni mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomatával. Tanulmányait ösztöndíjasként az Indianai Egyetemen és a Purdue Egyetemen, majd a hollandiai Tilburg Egyetemen végezte. Szolgált az Egyesült Államok hadseregében, ezt követően lépett politikai pályára. 2022 novembere óta Indiana állam 63. megválasztott külügyminisztere.

Indiana állam első latin-amerikai származású külügyminisztere Guatemalából legális bevándorlóként érkezett az országba 14 évesen.

Az amerikai delegációt Szilvássy Zoltán rektor, valamint Harsányi Endre agrár- és élelmiszertudomány fejlesztéséért felelős ágazatfejlesztési rektorhelyettes fogadta. A megbeszélésen Diego Morales személyes közbenjárását ajánlotta a Debreceni Egyetem és Indiana állam felsőoktatási intézményei közötti partnerségek kialakításában, tudományos együttműködések és hallgatói mobilitási programok indítását szorgalmazta. Hozzátette egyúttal, hogy Kocsy Bélának köszönhetően Magyarország egyre szélesebb körben válik ismertté Indianában felsőoktatási adottságai kapcsán is.

A Debreceni Egyetem elismert nemzetközi hálózatok tagja lett, egyedüli magyar intézményként

Forrás: unideb.hu

Szilvássy Zoltán rektor az egyetem kutatás-fejlesztési stratégiáit ismertetve kiemelte, hogy az intézményben nem csak tudományterületeket lefedő karok, hanem a kitűzött stratégiai célkitűzésekre alapozott ágazati kabinetek és mindezek mellett akkreditált klaszterek is működnek az úgynevezett négyes hélix innovációs struktúra szerint. Az elmúlt időszakban Debrecenbe települt piacvezető külföldi vállalatok számos területen működnek együtt az intézménnyel, ezen partnerségek révén pedig rangos nemzetközi hálózatok tagja lett a Debreceni Egyetem, magyar felsőoktatási intézmények közül egyedüliként.

Több terület lehetőségeiről is egyeztettek

Forrás: unideb.hu

Több tudományos együttműködési lehetőséget is érintettek a megbeszélésen, többek között agrár-, orvos- és gyógyszerésztudományi területeken, valamint ezek kapcsolódási pontjaként a funkcionális élelmiszerek fejlesztésében. Diego Morales a konkrét kapcsolatfelvétel és -indítás érdekében meghívta a DE vezetőit egy személyes látogatásra Indianába, illetve az ottani vezető egyetemekre, melyekkel hallgatói csereprogramokat is szorgalmaz. A mobilitás kiemelkedő lehetőségét hangsúlyozta a debreceni agrárhallgatók számára Harsányi Endre rektorhelyettes is, hiszen a Purdue Egyetem a rangsorok alapján a világ öt legjobb agráregyeteme között van.

Az amerikai vendégek az egyetemi program részeként hallgatókkal is találkoztak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon. A külügyminiszter osztatlan agrármérnök és precíziós mezőgazdasági mérnök képzésben részt vevő, valamint szakkollégista és PhD-hallgatókkal osztotta meg életútját, hogy tapasztalatai átadásával minél több fiatalt ösztönözzön a lehetőségek megragadására.