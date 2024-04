Ismét sokat mozogtak a Debreceni Egyetem Dolgozói Mozgásprogramjának (DEDM) résztvevői – adta hírül az unideb.hu.

Mint írják, a Rektori-Kancellári Kabinet másodszor lett a hónap legaktívabbja a kis szervezeti egységek versenyében, így a kiemelt kategóriában folytathatja a sportos versengést. A szervező DEAC szabadidősport szakosztály 24 órás mozgáskihívást is szervez májusban.

A DEDM célja, hogy felhívja az egyetemi dolgozók figyelmét az aktív életmódra, a minél több mozgásra. A dolgozók sportolással töltött perceiket egy regisztrációs felületen pontokra válthatják. A bejegyzett pontok alapján minden hónapban díjazzák a legaktívabb szervezeti egységeket.

Márciusban a kisebb létszámú szervezeti egységek között a Rektori-Kancellári Kabinet végzett az élen, így idei második sikerével a kiemelt kategóriába került. Az ezüstérmet a Jogi Igazgatóság szerezte meg, egy hajszállal megelőzve a harmadik helyezett Sajtóközpontot.

A nagy szervezeti egységek versenyében a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK) győzött, amely a program indulásának évében gyakorlatilag egyeduralkodó volt kategóriájában. Szabó Ildikó, a könyvtár gyarapítási osztályának munkatársa elmondta: a jó idő beköszöntével egyre többen lendülnek mozgásba kollégái közül.

Szabó Ildikó, a könyvtár gyarapítási osztályának munkatársa

– Ezzel együtt pedig többen be is jegyzik közülünk a sportteljesítményeiket. Népszerű a kerékpározás és többen elkezdtek tai chi-val foglalkozni. Mindenkit arra bátorítok, hogy lépjen be a DEDM-be, mozogjon és regisztrálja pontjait – mondta a szakember.

Második helyen az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság munkatársai végeztek, ahol a pontok bejegyzése alapján egyre többen húznak edzőcipőt.

A bronzérmet pedig az előző hónaphoz hasonlóan a Gasztroenterológiai Klinika dolgozói érdemelték ki

A száz fő feletti szervezeti egységek között továbbra is kimagaslóan teljesít a Gazdaságtudományi Kar, amely már a kiemelt kategóriában várja kihívóit.

A díjazottakon kívül jól teljesítettek még a HR Igazgatóság, a Közbeszerzési és Beszerzési Igazgatóság, a Pályázati Központ, a Tervezési és Kontrolling Igazgatóság, az Oktatási Főigazgatóság és a Kancellária Kis Szervezetek Válogatottja. A klinikák közül a Kardiológiai és Szívsebészeti, az Orvosi Képalkotó, a Szülészeti és Nőgyógyászati, a Neurológiai és az Urológiai Klinika.

A karok közül kiemelkedett a Műszaki Kar és szépen gyűltek a pontok az ÁOK, a ZK, a MÉK és a TTK dolgozóinál is.

A DEAC szabadidősport szakosztályának vezetője, Mag Zoltán a díjátadón elmondta: májusban két rendezvényen is részt vesz, illetve szervez a szakosztály.

Mag Zoltán, a DEAC szabadidősport szakosztályának vezetője

– Az első május 1-jén a DEAC Családi Nap, ahol a szakosztály is várja a kicsiket és nagyokat játékos programokkal. A másik pedig, hogy csatlakozunk a május 1-je és 10-e közötti Mozdulj Együtt Debrecen programsorozathoz, mégpedig egy 24 órás mozgáskihívással. A cél az lesz, hogy egy napon át folyamatosan mozogjanak az egyetemi dolgozók és a szakosztály tagjai a DEAC pályán. Ez lehet futás, gyaloglás – hívta fel a figyelmet Mag Zoltán.

Aki valamilyen aktivitást végez és szeretne pontokat gyűjteni a szervezeti egységének, azt ezen a regisztrációs oldalon megteheti, míg a DEDM Facebook-csoportja itt érhető el. A DEDM mellett pedig várják a tagokat a DEAC szabadidősport szakosztályába is – olvasható a közleményben.