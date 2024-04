Debrecen elítéli a háborús törekvéseket

– A hazai zsidóság gettóba zárásának évfordulóján emlékezünk a holokauszt magyarországi áldozataira. Azokra, akik egyszerre vallották magukat zsidónak és magyarnak.

Azokra, akik honfitársainkként mutatták meg, hogy hazaként tekintenek Magyarországra és dolgoztak nap mint nap családjukért, közösségeikért, hitükért és a hazánkért

– fogalmazott köszöntője elején Papp László, Debrecen polgármestere. A két világháború között, a magyarországi zsidók helyzete egyre rosszabb lett. A politika a társadalmi nehézségekre bűnbakkereséssel válaszolt, jöttek a jogfosztó intézkedések, majd a nácimegszállás, a gettósítás és a deportálás. – A közel 4 hónap alatt lejátszódó események sokkolták Debrecen város jóérzésű polgárait, a debreceni zsidóságot. Az akkor történtek ma is sokkolóan hatnak számunkra, akik számára a holokauszt szó megmagyarázhatatlan és értelmezhetetlen kifejezés maradt a szótárban. Értelmezhetetlen, mert bár tudjuk mit jelent, de felfogni azt a mérhetetlen gonoszságot, ami ezen kifejezés és történelmi háttere mögött van, szinte lehetetlen – tette hozzá.

Papp László polgármester szerint ma is sokkolóan hatnak a történtek

Forrás: Molnár Péter

– Mit tehetünk mi, a ma embereként itt, Debrecenben vagy szerte a világban, hogy a holokauszt borzalmai ne ismétlődhessenek meg? Megőrizve a mai zsidóság örökségét, lehetőségeinkhez képest támogassuk a zsidó közösségek életét, munkáját, segítsük a fennmaradásukat jövőjüket. Támogassuk, hogy programjaikon keresztül egyre többen ismerhessék meg a zsidó kultúrát, a zsidó vallást – mutatott irány Debrecen polgármestere. Elmondta, Debrecen – Magyarország kormányával egyetértve – elítéli a háborús törekvéseket és annak minden megnyilvánulását.

Szörnyű háború árnyékolja az emlékezést

– Minden évben megemlékezünk a holokauszt áldozataira, de ez az év nemcsak az évforduló miatt, de sok szempontból is különleges alkalom, melyek között sajnos van negatív aktualitás. Az elmúlt nyolcvan év alatt folyamatosan reménykedtünk benne, hogy soha nem fordulhatnak elő olyan borzalmak, mint akkor. Barátainkat, rokonainkat vesztettük el a holokauszt idején – fogalmazott Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke. Hozzátette, nyolc évtized eltelte után nem hitte volna, hogy olyan dolog árnyékolhatja be az emlékezést, mint ami 2023. október 7-én, s ami a napokban történt.

Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke hangsúlyozta, hogy a zsidók és keresztények feladata, hogy összefogva, egy jobb jövőt alakítsanak

Forrás: Molnár Péter

– Olyan világban élünk, amire nem számítottunk. Azt tapasztaljuk, hogy megnőtt az antiszemitizmus, az Izrael-ellenesség. De Magyarország kormánya kiáll Izrael mellett, míg ez sok országról nem mondható el – mondta a debreceni hitközség elnöke. Hangsúlyozta, a zsidók és keresztények feladata, hogy összefogva, egy jobb jövőt alakítsanak. – Nem ez az a világ, amit gyerekeinknek, unokáinknak szánunk. Az élet sorsának még hangsúlyosabbnak kell lennie, s ezért a mi generációnknak kell tennie – tette hozzá.

Megbocsátani igen, felejteni sohasem!

– Megbocsátani igen, felejteni sohasem. Ezzel a hozzáállásával fontos helyet foglal el Fahidi Éva Stadtallendorf emlékezetében.

Fájdalmas számunkra, hogy többet nem fogadhatjuk őt városunkban, ahogy az is, hogy az antiszemitizmus egyre növekszik mind Németországban, mind a világban. Ezért is sürgető a kérdés, hogyan tudjuk Fahidi Éva békeüzenetét megőrizni és továbbadni a jövő generációjának

– fogalmazott Christian Somogyi, Stadtallendorf polgármestere.

Christian Somogyi, Stadtallendorf polgármestere

Forrás: Molnár Péter

Szabó György, a MAZSÖK elnöke beszédében elmondta, a holokauszt túlélői sok mindent átéltek az elmúlt 80 év alatt. Sokan közülük a felszabadulás után újra munkatáborokban találták magukat. A rendszerváltás pedig nem csak a szabadságot, de a tudat alól a rémségeket is előhozta. Az elmúlt 80 évben nem változott a világ. Október 7-én példátlan mészárlás történt Izraelben: 1400 csecsemőt, nőt, férfit és gyereket mészároltak le. A világ, az ENSZ-el és az EU-val az élen, ugyan felhúzta a szemöldökét, de csak hallgatott, s hallgat most is. De néhány ország, élükön Magyarországgal, kiállt a zsidóság mellett – mutatott rá.