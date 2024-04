A holokauszt 80. évfordulója kapcsán tartott megemlékezést a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban kedden a Sillye Gábor Művelődési Központban – olvasható Hajdúböszörmény közösségi oldalán. Az eseményt A művészet az elmondhatatlan tolmácsa című kiállítás megnyitójával egybekötve tartották meg. Gyulai Sándor intézményvezető az emlékezés fontossága mellett a böszörményi zsidóság történetéről is beszélt, akik a 19. században vándoroltak be a városba. Folyamatosan növekedett a gazdasági és a kulturális szerepük is, a II. világháború elejére pedig 1000 fős közösséggé váltak. Ez azonban megváltozott a sötét időszak végére, ugyanis 600 fő maradt a megsemmisítő táborokban, akiket nem hurcoltak el, ők Izrael felé vették az irányt. Hangsúlyozta: Ukrajnában és Izraelben napjainkban is háború zajlik.

Tóth Júlia, a gimnázium tanára rámutatott, hogy a holokauszt során 6 millió európai, 600 ezer magyar, 600 böszörményi veszítette életét. Úgy gondolja, hogy a számok mögött egyes emberek konkrét történetét kell megismernünk, ezt a célt is szolgálja a kiállítás, ami a Zachor Alapítvány és az USC Soá Alapítvány közös munkájából született. Az interaktív tárlat látogatói 1-3 perces interjúklipeket tekinthetnek meg a deportálásról, illetve történeteket ismerhetnek meg a haláltáborokról. Április 26-ig látogatható a kiállítás, mely a történelem tanulságaira és a visszaemlékezés fontosságára hívja fel a figyelmet.