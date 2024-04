A Honvédelmi Minisztérium Katonai Örökség Főosztálya konferenciát tartott Debrecenben csütörtökön, melynek célja feltárni Hajdú-Bihar vármegye hadtörténeti szempontból betöltött szerepét a honvédelemben. A Vármegyeháza díszterme szolgált az esemény helyszínéül, ahol többek között a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanulói is előadást tartottak. Bulcsu László, a Hajdú-Bihar vármegyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében kiemelte, hogy fontos megvizsgálni a történelmi eseményekről szerzett tudásunk hitelességét. Ellenkező esetben becsapjuk magunkat, és nem tudjuk építeni a jövőt.

Bulcsu László alelnök köszöntötte a megjelenteket

Forrás: Czinege Melinda

Új katonai repülőket tesztel majd a honvédség

Kutnyánszky Zsolt, Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért, haderőfejlesztésért és védelmi iparért felelős államtitkár elmondta: a szomszédban zajló háború hatására felismerte a kormány, hogy fejleszteni kell a haderőt.

Ennek egyik eredménye, hogy pénteken először száll le Magyarországon a Magyar Honvédség 35 méter hosszú és szárnyfesztávolságú katonai szállítógépe. A gépmadár több mint 80 embernek biztosít helyet, és 800 km/h az utazósebessége. Ráadásul nem ez lesz az egyetlen jármű: 2025 elejére újabb gép tesztelését tervezik.

Hangsúlyozta, hogy szeretnék erősíteni a fiatalokban a nemzeti lelkületet, ezért is fektetnek egyre nagyobb hangsúlyt a honvédelmi nevelésre. Rámutatott, hogy a konferencia Hajdú-Bihar vármegye hadtörténeti múltjára irányítja a figyelmet, melynek eseményei nemcsak a térség, hanem gyakran az ország életét is befolyásolták. Megemlítette példaként a török uralom több mint másfél évszázadig tartó időszakát, amikor jobbágyok és nemesek egyaránt kerestek menedéket Debrecenben. Többek között fontos évszám még a város életeben 1876., amikor létrejött Hajdú vármegye, és a cívisvárost választották székhelyül. Az államtitkár kiemelte az 1849-es esztendőt, amikor Debrecen ideiglenesen Magyarország fővárosi szerepét töltötte be, majd azt a napot is, amikor a Nagytemplomban kihirdették Magyarország függetlenségét, illetve a Habsburg-ház trónfosztását.

Kutnyánszky Zsolt hangsúlyozta, hogy szeretnék erősíteni a fiatalokban a nemzeti lelkületet

Forrás: Czinege Melinda

Debrecennek mindig is kulcsszerepe volt a honvédelemben

– Debrecen és a honvédség elválaszthatatlanok egymástól: a császári és királyi hadsereg 39. és a magyar királyi 3. honvéd gyalogezrede, illetve a 2. huszárezrede beírta magát a hadtörténelembe. Ugyancsak elképzelhetetlen a város a MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár és a MH Bornemissza Gergely 2. Felderítőezred nélkül – nyomatékosította Kutnyánszky Zsolt.

Rávilágított, hogy a Honvéd Kadét Program a honvédelmi nevelési tevékenység zászlóshajója. Ez a keretrendszer támogatást nyújt az iskoláknak abban, hogy eredményesen hajthassák végre honvédelmi nevelési feladataikat. Hajdú-Bihar vármegye kiemelt helyet foglal el a programban, ugyanis Debrecenben található Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium miatt. A térség partnerintézményben 352 kadét tanul jelenleg, és hamarosan a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium is csatlakozik a projekthez 150. résztvevőként.