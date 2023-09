– Addig van nemzeti értékünk és jövőnk, amíg vannak tettre kész, elhivatott fiatalok, épp olyanok, mint önök – fogalmazott köszöntőbeszédében Gion Gábor szeptember elsején Debrecenben. A Honvédelmi Minisztérium védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitóján méltatta az oktatási intézmény, és az itt tanuló kadétok fontosságát – olvasható a honvédelem közlésében.

Mint írják, a 2023/2024-es tanév ünnepélyes megnyitóján mintegy kétszáz diák sorakozott fel. A rendezvényen elhangzott, hogy az oktatási intézmény elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, s az idei tanévet már e szerepkörében kezdi meg.

Kiemelték, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Kratochvil helyet biztosít különböző bemutató óráknak, műhelymunkáknak, tehetséggondozó és tanulmányi versenyeknek, valamint pedagógus továbbképzéseknek az intézmények pedagógiai eredményességének növelése, az iskola jó gyakorlatainak bemutatása érdekében. A debreceni oktatási intézmény azonban másik címmel is büszkélkedhet, hiszen csakugyan az idei tanévvel kezdődően elnyerte az Ökoiskola címet is. Ennek keretében a debreceni tanintézet célul tűzte ki, hogy növendékei számára természetessé váljon az egészség- és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény, valamint a globális és lokális kihívások iránti nyitottság.

Gion Gábor államtitkár az idén tíz éves Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium kapcsán kijelentette: az intézményben folyó oktató-nevelő munkával hozzájárultak ahhoz, hogy az innen kikerülő fiatalok jó irányba formálják Magyarországot és a világot.

Gion Gábor államtitkár

Forrás: honvédelem.hu / Horváth Sztaniszláv

Hozzátette, hogy az iskola népszerű volt az induláskor és azóta is. – Bizonyítéka ennek, hogy további tagintézményekkel bővült az elmúlt években. Távolabbi megyékből, sőt országhatáron túlról is érkeznek fiatalok, és rendre négyszeres, ötszörös a túljelentkezés – mondta, hozzáfűzve és aláhúzva, hogy „én úgy gondolom, hogy megérett az idő további bővítésre.” Gion Gábor a továbbiakban úgy fogalmazott: a jövőt tekintve nem lehet, és nem is lesz más a cél, mint az, hogy a Kratochvil Honvéd Középiskola és Kollégium a hazai oktatási intézmények sorából kiemelkedjen. „Legyen a neve és profilja, ahogy manapság szokták mondani, egy jól csengő brand, legyen kiváltság ide járni, legyen presztízs innen érkezni.”

Beszédében szólt arról is, hogy természetesen az itt végző diákok számára korántsem kötelesség vagy elvárás, hogy csatlakozzanak a Magyar Honvédség kötelékébe, de mindenképpen örömére szolgál, hogy a végzősök többsége ettől függetlenül is a katonák hivatását választják, sőt, tavaly négy, idén pedig már öt egykori Kratochvilos tett tiszti esküt augusztus 20-án.

A honvédelmi tárca államtitkára felhívta a figyelmet arra is, hogy a professzionális Magyar Honvédség önmagában nem elegendő, szükség van a társadalom, a magyar emberek támogatására. – A Magyar Honvédség megítélését messzemenően javítja, ha az önök iskolájában, a honvéd középiskolában jó eredmények születnek, és az emberek azt látják, hogy önök, diákok, pedagógusok büszkék arra, hogy Kratochvilosok. A Magyar Honvédség jövőjének alapja ez az intézmény – jelentette ki Gion Gábor.

Kovács István alezredes, az iskola igazgatója elmondta: míg a debreceni intézményben mintegy kétszázan, addig Hódmezővásárhelyen több, mint hetvenen, Szolnokon több, mint negyvenen, Nyíregyházán pedig közel hetvenen – így összességében közel négyszázan – kezdik meg az idei tanévet, a Honvéd Kadét Program legmagasabb szintjén részesülve kiemelt honvédelmi oktatásban és nevelésben.

Forrás: honvédelem.hu / Horváth Sztaniszláv

A diákok előtt álló tanulmányok kapcsán kitért arra is, hogy mind a honvédelmi tárcának, mind a Magyar Honvédségnek, a Honvédelmi Sportszövetségnek és nem utolsó sorban Debrecen Megyei Jogú Város vezetésének köszönhetően számtalan sportolási, tanulmányi megmérettetés, pályázat és lehetőség áll rendelkezésükre. – Éljetek ezekkel a lehetőségekkel, mert nem elég jónak lenni, a legjobbnak kell lenni! Mi ehhez minden feltételt biztosítunk a számotokra, a többi rajtatok áll! – mondta útravalóul Kovács István alezredes.