A Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület izgalmas időszakra készülve, új lendülettel és kreatív ötletekkel telve várja tagjait és a közösségük résztvevőit – közölte portálunkkal az egyesület. Mint kiderült, a következő hónapokban számos inspiráló programmal, eseménnyel és kezdeményezéssel készülnek, hogy még színesebbé tegyék az ott élők, a hátrányos helyzetben lévő családok mindennapjait.

A Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület 2011-ben azzal a céllal jött létre, hogy a Debrecen közigazgatási területéhez tartozó Haláp területen élő rászoruló gyermekeknek és szüleiknek szociális segítséget nyújtson és érdekvédelmüket is elláthassa. A rászorulóknak szolgáltatásokat nyújt, tanácsadást végez és programokat szervez. A szervezet célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok megsegítése, életkörülményeik javítása, kapcsolattartás a határon túli magyarokkal valamint természetünk megismerése, megbecsülése.

A fennálló problémák enyhítésére az egyesület több rendezvényt, programot is biztosít a hátrányos helyzetű családoknak, annak érdekében, hogy ha csak néhány nap vagy óra erejéig is biztosítsák a normális életkörülményeket, kulturális fejlődésüket, hagyományaink megismertetését, felelevenítését és nem utolsó sorban, örömet szerezzenek.

Mint írják, az egészség a legnagyobb kincsünk, ezért minden évben, így most is egészségnapot szerveznek május 4-én, ahol lehetőség lesz ingyenes szűrővizsgálatokra (például tüdőszűrés, érvizsgálat) és tanácsadásra. Az egyesület célja ezzel az eseménnyel, hogy segítsenek mindenkinek a megelőzésben és az egészséges életmód kialakításában.

Egyesületünk számára fontos, hogy a kis közösség együtt ünnepelje a tavaszt, a közösség örömeit, és együtt tegyünk azért, hogy jobb és boldogabb jövőt teremtsünk mindnyájunknak. Nincs tavasz gyermeknap nélkül, - melyet 2013 óta egyesületünk szervez Debrecen ezen településrészén - ezért izgalmas, mókás, játékos programokkal várjuk a legkisebbeket és családjukat május 25-én

– részletezte Berekméri Dalma Beáta, a Halápon a Gyermekekért Közhasznú Egyesület elnöke. Hangsúlyozta, szeretnék, ha minden gyermek boldog és biztonságos környezetben nőhetne fel, ezért különös hangsúlyt fektetnek az érzékenyítésre és a játékos tanulásra is. Azt is elárulta, hogy nyári táboraik, programjaik alkalmával, az étkezésen túl, rengeteg olyan programot biztosítanak számukra, amit egyébként a hétköznapjaikban nincs lehetőségük megélni.

A táborok megszervezésénél, egy másik, nagyon fontos szempontot is figyelembe veszünk. Sok gyermeknek alapvető szükségletei sincsenek sokszor kielégítve, arról pedig végképp nem lehet beszélnünk, hogy ezekben a gyermekekben bármiféle szociális érzékenység lenne más emberek, kultúrák iránt. Táboraink alkalmával Erdélyből is, ebben az évben először Kárpátaljáról is érkeznek hozzánk gyermekek, Böjte Atya gyermekotthonaiból, illetve más gyermekotthonokból is.

– fogalmazott az egyesület elnöke.

Aláhúzta, az árvaházban élő gyermekekkel való találkozás szociális célt valósít meg, hiszen mind a határon túli, mind a halápi gyermekeknek nagyon sok közös szenvedés és küzdelem van, vagy volt jelen a mindennapi életében, ezeknek a feldolgozásában vagy ezeken való túljutásában nagy szerepe lehet a kölcsönös megértésnek és támogatásnak.

Tudatta, a kulturális szakadék enyhítése érdekében egyesületük kétszer is elvitt néhány halápi gyermeket Erdélybe. A gyerekek megcsodálhatták a meseszép Erdélyt, megnézhették Déva és Vajdahunyad várát, valamint a Bethlen kastélyt is. Jártak Segesváron, Gyergyószárhegyen, a Gyimesekben, és Marosvásárhelyen is.

Fontosnak tartjuk az erdélyi kötődést, hiszen tapasztalataink azt mutatják, hogy Csaba Testvér gyermekei büszkén őrzik, és ápolják hagyományaikat, szívesen megosztják, és tanítják nekünk

– részletezte az egyesület elnöke, aki azt is hozzátette, elkötelezettek abban, hogy tisztább és egészségesebb környezetet teremtsenek, ezért minden évben megszervezik a nagyszabású szemétszedési programot.

– Szeretnénk ráirányítani a figyelmet a környezetvédelem fontosságára is és közösen tenni azért, hogy a természet és környezetünk tisztább és élhetőbb legyen. Fontos számunkra, hogy már a gyermekek is elkötelezettek legyenek az egészséges környezetért, ezért külön érzékenyítő interaktív foglalkozással várjuk őket. Terveink erre az évre is vannak, például közösségi kert kialakítása, halápi történelmi kutatások, Jógazda Akadémia, óvodások és az itt élő kisgyermekek fejlődésvizsgálata, mozgásfejlesztés, tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, de természetesen az eddig bevált és az itt élők számára is kedvelt programok megtartása mellett tervezzük az újakat – zárta az egyesület vezetője.