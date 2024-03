Az előző években megszokott nyitvatartással, de egy új és tágasabb telephelyen kezdődik a szezon a gyűjtőponton – osztotta meg közösségi oldalán Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere. Változtatásokat eszközöltek a hulladékkihordás szabályaiban, annak érdekében, hogy minél többen vehessék igénybe a szolgáltatást, de a telephely továbbra is a háztartási mennyiségű zöldhulladék kulturált és fenntartható gyűjtésének adjon teret. A most bevezetett szabályok értelmében havonta egy alkalommal minden berettyóújfalui lakosnak lehetősége lesz saját, maximum 3,5 tonna össztömegű kisteherautóval, vagy akár tehertaxival is kiszállítani a keletkezett zöldhulladékot.