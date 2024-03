Üzleti csúcstalálkozót szervez Debrecenben a PwC, a világ egyik vezető könyvvizsgálati, adó- és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó vállalata. Április 9-én olyan nagyvállalatok hazai képviselői tartanak előadásokat, vesznek részt kerekasztal-beszélgetéseken, mint a BMW, a CATL, a LEGO vagy a Wizz Air.

Az, hogy a PwC, a világ egyik vezető könyvvizsgálati, adó- és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó vállalata Debrecenben irodát nyitott, üzenet mind az üzleti szektor, mind a többi, konkurens város számára

– fogalmazott Papp László, Debrecen polgármestere a rendezvényt ismertető, március 19-i sajtótájékoztatón. Elmondta, az önkormányzat és a PwC együttműködése már egy évtizedre nyúlik vissza, abban az időben indult, amikor a Déli Gazdasági Övezet kialakításának első lépését tette meg a város.

Papp László, Debrecen polgármestere az üzleti csúcstalálkozót ismertető sajtótájékoztatón

Forrás: Czinege Melinda

Nemzetközi nagyvállalatok találkozási pontja Debrecen

– A PwC jelenléte komoly lehetőség számunkra is, hiszen olyan vállalatokkal van üzleti kapcsolatban, amelyek Debrecen számára is kiemelt jelentőségűek. A tervezett találkozó pedig lehetőséget biztosít arra is, hogy értékeljük az elmúlt évtized történéseit, s célokat, feladatokat fogalmazzunk meg a következő évtizedre – mondta Papp László.

Debrecen polgármestere kifejezte, izgalmas és érdekes az a gazdaságfejlesztési folyamat, amely jelenleg Debrecenben zajlik, hiszen a városban távol-keleti, európai és amerikai nagyvállalatok is képviseltetik magukat.

Ezért fontos értékelni és elemezni az elmúlt évek történéseit. A nagy gazdasági fejlődés a lehetőségek mellett komoly kihívásokat is jelent a jövőre nézve. Ezekre megoldásokat kell találnunk. Egy olyan seregszemle, szellemi találkozó lesz a PwC Debreceni Business Fórum, amely folyamatosan naprakészen tart bennünket a városban és a régióban zajló üzleti folyamatokkal kapcsolatban

– húzta alá Papp László.

A debreceni vállalkozásoknak is lehetőség a fórum

– A november 14-i, irodanyitást bejelentő eseményünk óta a PwC kitűnően érzi magát Debrecenben, folyamatosan bővül az irodánk. Sok eseményen vagyunk túl azóta: a fenntartható munkaszervezetről, aktuális adókérdésekről és a globális minimumadó kérdéséről tartottunk rendezvényeket Debrecenben. Ennek a megkoronázása az április 9-i csúcstalálkozó – ismertette Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország vezérigazgatója. Kifejtette, céljuk, hogy minden tavasszal a régió és a világ üzleti életének színe-javát Debrecenbe hívják.

Debrecen már most is a keleti és a nyugati befektetők találkozási pontja, ezért is fontos, hogy a helyi vállalkozások találják meg a kapcsolatot a nagy nemzetközi cégekkel a saját fejlődésük felgyorsításának érdekében

– tette hozzá.

Lőcsei Tamás, a PwC Magyarország vezérigazgatója

Forrás: Czinege Melinda

A cégek, vállalatok mellett a fórumon képviselteti magát többek között a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, az Amerikai Kereskedelmi Kamara, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége.

A mesterséges intelligencia is kiemelt téma lesz

– Olyan fenntartható eredményekkel szeretnénk a partnereinket segíteni, amelyek az idők próbáját is kiállják. Szeretnénk segíteni, hogy az üzlet és az oktatás még jobban egymásra találjon; szeretnénk elősegíteni a nők szerepének erősítését az üzleti életben; valamint a hátrányos helyzetűek támogatását is kitűztük a zászlónkra – sorolta Lőcsei Tamás. A fórum kerekasztal-beszélgetésein, pódiumbeszélgetésein és az előadásokon többek között a BMW debreceni gyára, a LEGO, a Wizz Air, a CATL, valamint a Xanga, a Kite és a Hajdu cégcsoportok képviselői is közreműködnek, előadást tart Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója is, de kiemelt témaként szerepel a mesterséges intelligencia alkalmazása is.

Mindezeken túl pedig az önkormányzat és a PwC együttműködésében két elismerést is átadnak a rendezvényen: az Üzleti Életért Kiválóság Díjat és a Jövő Vállalata Kiválóság Díjat.