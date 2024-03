Ha újrakezdetné, sem csinálná másként

Pali bácsi több évtizedes testnevelő tanári pályafutása során fontosnak tartotta, hogy megszerettesse a sportolást a gyerekekkel, mint mondta, hol keményen egy kicsit, hol puhábban. – „Rossz hírem” volt a gyerekek között, az alsó tagozatosokat velem ijesztgették: Na, majd jövőre ha felkerültök Pali bácsihoz... – idézte fel. Azt is megosztotta, szeretett volna magasabb szinten is sportolni, de saját bevallása szerint nem volt elég tehetséges hozzá, a szándék pedig nem elég. – Ha még egyszer kezdhetném, akkor is erre a pályára lépnék – mondta. Felesége, Pirike is testnevelő tanár volt, gyermekünk azonban már nem vitte tovább a pályát, sőt három unokája sem. Szép sikereket értek el a Pali bácsi által edzett kézilabdacsapatok, bár ő úgy látja, semmi különöset nem csinált, csak konzekvensen dolgozott a gyerekekkel.

Ma már az egykori tanulók is felnőtt emberek, közülük többen jelen is voltak csütörtökön is, köszöntötték volt kollégái, kézilabdázó sporttársai és legkiválóbb tanítványa, Sterbinszky Amália, aki dániai otthonából érkezett a köszöntésre szülővárosába. Mindannyian jó szívvel emlékeztek vissza az évtizedekkel ezelőtti történésekre.