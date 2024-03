A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőségének ennek apropóján jött az ötlet, hogy az 1998-ban elindított Rákóczi-hetet – hiszen II. Rákóczi Ferenc az iskola névadója – idén rendhagyó módon tartsák meg.

– Gondolkodtunk, hogyan tudnánk kicsit mi is részt venni a város jubiláló évében, az iskola szerepét bemutatni a település életében. A Rákóczi-hét záróünnepségének is a fő üzenete a „Mit is jelent a város életében az iskola?” volt – árulta el Bujdosó Tibor, az intézmény igazgatója.

A hagyományos programok mellett, mint rajzpályázat, rendhagyó irodalom óra, foci kupa, sor- és röplabda verseny, melyekhez ebben az évben az óvodások is csatlakoztak, a régmúltnak szerettek volna tisztelegni.

Régóta hallgatom nagy örömmel a kollégáktól a személyes emlékeket a régen működtetett tagintézményekről. Inspirált az a szeretet, elkötelezettség, hogy a nem könnyű körülmények ellenére szívvel-lélekkel végezték a munkájukat az akkori pedagógusok

A tanintézmény az önkormányzattal összefogva emléktáblákat – összesen kilencet – helyezett ki az egykori tagintézmények helyszíneire, ehhez kapcsolódóan pedig „Rákóczi emlékfutás egykori iskoláink nyomában” címmel egy futást szerveztek, mely a központi épülettől indult diákok, tanulók váltófutásával egyik helyszíntől a másikig, így egy nagy kört leírva.

Érdekesség, hogy pont 34,8 km távot tettek meg a futók, II. Rákóczi Ferenc is most lenne 348 éves. Természetesen a kollégák, tanulók minden tagiskolánál koszorút helyeztek el az emléktábláknál

A másik különleges ötlete az iskola vezetőségének az lett, hogy megkerestek olyan nyugdíjas és aktív tanítókat, akiknek bármilyen személyes élményük volt valamelyik tagiskolával, majd erről velük videót is készítettek, melyet a Rákóczi-hét ünnepélyes zárórendezvényen be is mutattak a megjelenteknek.

– Szeretnénk ezek által az emlékek által a következő generációt arra ösztönözni, hogy ne feledkezzenek meg ezekről az intézményekről, olyan pedagógusokról, akik elkötelezetten, hűen tanítottak, emlékük így örökre megmaradjon – zárta gondolatait Bujdosó Tibor.

A Rákóczi-díjat az iskoláért tett munkásságáért Antal Szabolcs polgármester vehette át

A díjat 2007-ben alapították meg, melyet immár rendhagyó módon a Rákóczi-hét záróünnepségén adnak át. A Rákóczi-plakettet olyan személyeknek ítéli oda az iskola vezetősége, akik nagyban hozzájárultak az intézmény hírnevének öregbítéséhez, fejlesztéséhez, a tanulók testi-lelki fejlődéséhez.

Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy 2024-ben én vehettem át városunk legnagyobb elismerését, a Rákóczi-díjat. Ez a díj közös díj mindazokkal a kollégáimmal, akikkel együtt teszünk az iskola fejlődéséért, hogy gyermekeinknek, pedagógusainknak a lehető legjobb körülményeket, oktatást, nevelést, munkahelyi légkört biztosítsuk együtt, közösen. Azt gondolom, hogy az elmúlt 10 év során az iskola és önkormányzat kapcsolata kiváló, szoros

2010-ben egy újabb színfolttal gazdagodott a Rákóczi-hét. Ekkor került sor az iskolai harang felszentelésére, amely Rákóczi harangja néven szólal meg minden jeles iskolai rendezvényen.

A záróünnepségen, mely II. Rákóczi Ferenc születése napján, március 27-én volt megtartva, az alsó tagozat diákjai Rákóczi-mondát adtak elő, valamint Dandé Lászlóné alpolgármester ünnepi beszédében mutatta be az intézmény és az önkormányzat között kialakult baráti, együttműködő kapcsolatot, illetve a település oktatásának múltját.

Évszázados oktatás

Hajdúsámsonnak már az 1300-as évektől jegyezve van a tanítása, akkor szerzetesek oktatták a csekély létszámú diákságot. Az egyházak kiváltságaként létezett a tanítás ügye hosszú éveken át, a római, görögkatolikus és református egyház tartotta fenn az iskolákat, illetve izraelita tanintézmény is működött. A legnagyobb létszámú intézmény a reformátusé volt, akik szűkös anyagiak miatt 1933-ban a község fenntartásába átadták épületeiket a tanítókkal együtt.

1938-ban felépül a község és egy földbirtokos adományából egy 8 tantermes épület, amely az 1970-es években tovább bővült egy újabb épületegységgel.

Már az elődök, a község vezetői, elöljárói szívügyüknek tekintették az oktatást, hogy a sámsoni gyerekek méltóképpen és megfelelő helyen tanulhassanak. Ezért is épült meg 2002-ben a ma is korszerű, impozáns tanintézet.