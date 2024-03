Egy Debrecenben munkahelyi balesetet szenvedett és súlyosan megsérült fiatalember, Török Márk történetét mutatta be hétfőn megjelent cikkében a Metropol. A hajdúsámsoni férfi még tavaly szeptemberben végzett nyomáspróbát egy csövön egy debreceni gyárban, amikor a szűk helyen robbanás történt.

Tudom, hogy hibáztam, mert nyomás alatt volt a rendszer és mégis rosszul cselekedtem. Ráhúztam egy tartócsavarra, így robbant fel az egész

– nyilatkozta a lapnak Török Márk, aki másra nem emlékszik, a többi részletet a kollégáitól tudja. Mint mondta, két munkatársa feszítette szét a szűk helyet, ők húzták ki onnan.

Hosszú órákig küzdöttek az életéért

A férfit tizenkét órán át műtötték, élet és halál között lebegett. – Az agyamat csavarok tartják össze. Megsérültek a hajszálerek a fejemen, és a központi idegrendszer is rongálódott. Azóta nehezebben beszélek, és a fejem is rendszeresen fáj. Nincs gyógyszer, ami el tudja mulasztani. A jobb szemem helye szintén fáj. Teljesen elvesztettem. A szemeim körül is operáltak, annyira szétroncsolódott a bőr, a szemöldökön, és az arccsontom – sorolta a lapnak.

A fiatalember bőrének 30 százalékát – köztük arcának egy részét – vasszilánkok borítják, amelyekkel egy ideig együtt kell élnie. Műteni ugyanis nem lehet, maguktól fognak kilökődni.

A férfi nem szégyelli, hogy van, aki szerint „úgy néz ki mint a Vasember”, inkább az fáj neki, hogy a baleset miatt lemaradt a gyermeke születéséről. Párja ugyanis a szerencsétlen eset másnapján szült.

Török Márk két hónapig volt kórházban, ő volt a családfenntartó, de most táppénzre kényszerült, a párja dolgozik. A munkába soha nem tud már úgy visszatérni, mint régen, 15 kilogrammnál többet ugyanis nem emelhet.

A családja mindenben mellette áll

A férfi nem véletlenül büszke arra, hogy a párja igazi Iron Lady.

Izabella olyan erős nő, hogy a szülés másnapján rögtön bejött hozzám a kórházba. Onnantól kezdve minden egyes nap meglátogatott, ott volt mellettem. Szerencse ebben az egészben csak az, hogy a tragédia és az intézkedés miatt nem alakult ki nála szülés utáni depresszió. Elterelte a figyelmét a sok megoldandó baj

– nyilatkozta a lapnak Török Márk, akire idén szemműtét is vár: meg kell várnia, hogy a jobb szemében teljesen elhaljanak a sejtek, ezután fogják eltávolítani. A helyére műszemet ültetnek majd be.

A férfinak nem csak fizikailag, lelkileg is fel kell épülnie, ehhez a családja – köztük párja másik gyermeke, Vivien – ad neki erőt.

– Sokszor vannak olyan gondolataim, hogy végzek magammal. Minden nap eszembe jut, de a párom és a gyerekek tartják bennem a lelket. Most nyugtatót is szedek, de remélem, már nem sokáig – mondta végül.