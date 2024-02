Csütörtökön megkezdődött a csuka fajlagos tilalmi időszaka, ami március 31-ig tart – osztotta meg közösségi oldalán a Látóképi-tározó. A bejegyzésben olvasható: a csuka (Esox Lucius) ívási időszaka kezdődik február és március közé esik. Ebben az időszakban a partmenti gyökereket, növényeket keresik fel a sikeres szaporulat érdekében. A nőstény egyed testkilogrammonként 40-45 ezer darab ikrát is képes lerakni. A csukák kannibalizmusa közismert, akár a saját fajtájukra is veszélyt jelenthetnek, a testhosszuk 80 százalékát elérő fajtársaikat is simán képesek elkapni! A tavalyi szezonban szép „krokodilok” kerültek horogvégre, remélik, ez idén is folytatódik majd.