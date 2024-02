– Mindennek örömére rendezzük ezt az eseményt, mégpedig úgy, hogy nemcsak a saját gyülekezetünk tagjait, hanem a szomszédos katolikus testvéreket is meghívtuk. Ők a templomunk felújításának idejére, egy évig „szállást” adtak nekünk. Ez egy ökumenikus családi nap, és ez a legjobb módja annak, hogy együtt legyünk, közösen éljük meg az ökuménia érzést egy disznótoros vendéglátásban. Irányukba nyitottak vagyunk, és szeretettel fogadtuk őket – mondta az eseményről a Cívishírnek Csontos Sándor, egyházközségi főgondnok.

A sertést az egyik gyülekezeti tagunk, Deák László felajánlásából kaptuk. A mi gyülekezetünkből 100-120 hívet, a katolikusoktól közel ennyi vendéget várunk ebédre. Ennek az eseménynek biztosan lesz folytatása, hiszen kedves hittestvérünk felajánlásából egy rackajuhot is kaptunk, azt egy másik alkalommal szeretnénk feldolgozni és a római katolikus szomszédainkkal elfogyasztani

– tette hozzá Csontos Sándor.

A szombati disznótor résztvevői

Segítették a reformátusokat, ahol csak tudták

Ezt követően Nagy Gábor lelkipásztorral folytattuk a beszélgetést, akitől megkérdeztük, hogy mi előzte meg a szabadságtelepi városrész református és katolikus gyülekezetének kiváló kapcsolatát. Megtudtuk, hogy ő 2010-ben került a gyülekezet élére, és ugyanekkor a szomszédos Szent István Római Katolikus Plébániának is új plébánosa lett szintén egy fiatalember személyében. Együtt kezdték a szolgálatot a Szabadságtelepen, és nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki, szerették volna a gyülekezeteiket is közelebb hozni egymáshoz. Az egyetemes imaheteken meghívták egymást templomukba, és azóta ez a kapcsolat folyamatosan virágzik annak ellenére, hogy 2010-től a római katolikus plébánián már több pap is szolgált. Az ő templomuk felújításakor a reformátusok fogadták be őket. Ez a baráti gesztus akkor nem merült feledésbe, így ők is segítettek, amikor 2022. november 7-én egy elektromos tűz miatt leégett a templombelső egy része, majd a 2023. decemberében zárult felújításban teljesen megújult a kárt szenvedett épület. Bár akkor nem lehetett tudni, hogy mennyi idő kell a felújításhoz, de mindvégig hűségesen kitartottak a reformátusok mellett, és hellyel kínálták őket a vasárnapi és az ünnepi istentiszteleteken.