A magyar fogyasztók és vállalkozások érdekében történő fellépésről szóló törvényjavaslattal kapcsolatban szólalt fel az Országgyűlés február 27-i ülésén Bodó Sándor, a hajdúszoboszlói központú Hajdú 5-ös választókerület országgyűlési képviselője.

– Az elmúlt két évtizedben az internet és a közösségi média használatának a széleskörű terjedésével újfajta kereskedelmi, értékesítési, üzleti modellek jöttek létre. A fogyasztók és a vállalkozások közé digitális szolgáltatók ékelődtek be, melyek a fogyasztókból és az árujukat, szolgáltatásukat kínáló vállalkozásokból hatalmas hálózatokat hoztak létre – írja általános indoklásában a törvényjavaslat. Az európai uniós szabályozás kapuőröknek minősítheti ezen hatalmas digitális szolgáltatókat.

A szabályozás célja ezen kapuőrökre vonatkozóan szigorúbb kötelezettségek megállapítása, mint például a magyar nyelvű, Magyarország területén működő személyes, illetve telefonos és elektronikus eléréssel rendelkező ügyfélszolgálat működtetése, panaszkezelési mechanizmus kialakítása; szigorú fizetési határidők megállapítása vagy a független jogi tanácsadási kötelezettség előírása.

Igény van a digitális szolgáltatásra, de garanciák is kellenek

– Sok dolog változott a turisztikai ágazatban az elmúlt években, de a legnehezebb időszakban is sikerült olyan kormányzati segítséget nyújtani – főleg kisebb turisztikai vállalkozásoknak –, amelynek eredményeként látható fejlődés történt például a Hajdúszoboszlón, Hortobágyon vagy a Tisza-mentén – fogalmazott Bodó Sándor. Mint kifejtette, bár a Kisfaludy Program révén számtalan szálláshely újult meg, ez nem minden esetben volt elég, ezért a tulajdonosok saját tőkét is befektettek annak reményében, hogy a járványidőszakot követően új lendületet vegyenek.

Úgy gondolom, a lendület időszaka megérkezett, az érintett településeken ennek látható eredményei vannak. A hosszú ideje fennálló, szolgáltató-vendég kapcsolatok stabilitást adhatnak, azonban ez nem elégséges, hiszen szükség van új vendégek toborzására is

– mutatott rá a honatya. Elmondta, az online térben való vásárlás, szolgáltatásmegrendelés dominál, így a szállásadóknak szüksége van a digitális szolgáltatókra, hiszen így érhetnek el minél szélesebb körben potenciális vendégeket. Azonban az előnyei mellett megvannak ennek a modellnek a hátrányai is: a közvetlen kapcsolat hiánya vagy a bizonytalan jogi szabályozás.