– A jelentős mértékben megemelkedett energiaárak miatt stratégiai kérdés az energetika, folyamatosan keresni kell azokat a lehetőségeket, amik kevesebb terhet rónak a lakosságra és a vállalkozásokra – a csütörtöki fórum aktualitásáról a rendezvény előtt beszélt portálunknak Vitányi István országgyűlési képviselő.

Ezért folynak tárgyalások, mai hír, hogy Katarral kötöttünk egy hosszabb távú megállapodást a cseppfolyós gáz vételére. Diverzifikálni kell a beszerzést, hogy minél kisebb legyen a függőségünk. Napjainkban pillanatok alatt változik a helyzet, most a vörös-tengeri támadások mozdították meg jelentős mértékben az olaj árát

– mutatott rá, hogy a kiszámíthatatlan világpolitikai helyzet miatt is elengedhetetlen a tudatos energiafelhasználás.

Vitányi István országgyűlési képviselő a tudatos energiafelhasználás fontosságáról beszélt

Célunk, hogy minél több épület legyen napelemmel felszerelve, ezt szolgálja a most kiírt Napenergia Plusz Program is. Jelenleg több 200 ezer lakást láttak el napelemmel, ami könnyebbég a lakóknak, hiszen ezzel gazdaságossá tették a házukat. A megjelent polgármestereknek is fontos, hogy az üzemeltetésükben lévő intézmények milyen rezsiárakkal számolhatnak. Amikor megnövekedtek az árak, tornatermeket, kultúrházakat zártak be a takarékosság jegyében, ez viszont a lakosság közérzetét rontja. Ma olyan szakemberek lesznek jelen az MVM-től, akik segítséget adnak majd az önkormányzatoknak, hogyan tudnak minél kisebb rezsivel dolgozni

– fogalmazta meg Vitányi István.

Csökkent az energiafelhasználás

Kérdésünkre kitért arra is, hogy körzetében, a Hajdú-Bihar vármegyei 4. számú országgyűlési egyéni választókerületben hogyan kezelték az energiaválságot. – Mindenki igyekezett takarékoskodni. A számok is mutatják, hogy jelentős mértékben csökkent a gáz- és a villamosenergia felhasználása. Valljuk be, eddig kicsit pazaroltunk. Most már a realitás talaján állnak az emberek, és ha például kimennek a kertbe, nem hagyják égve a villanyt és bekapcsolva a televíziót, takarékosan fűtenek. A magyar lakosság fegyelmezett, és a kormány is mindent megtesz, hogy alacsonyan tartsa a rezsiköltséget – mondta.

Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere köszöntőjében arról beszélt, milyen meghatározó mérföldkő volt 2022. február 24-e, ami mindannyiunk életét felforgatta a kirobbant energiaválság hatására.

A települések vezetése tapasztalatokon alapuló munka, de 2019 óta azt látjuk, hogy a korábbi megoldásokat kidobhatjuk az ablakon. A mai napon a vezetőknek szakemberek korszerű ötleteivel szeretnénk segítséget nyújtani

– összegezte a fórum célját.

Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere

Mérföldkő volt az energiaválság

A rendezvényt Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára nyitotta meg. – Nehéz évek állnak mögöttünk, 2021-ben volt egyértelmű, hogy lesz elég energia Magyarországon. Az Energiaügyi Minisztériumot is azért alakította a kormány, hogy dedikáltan a kérdéssel foglalkozzon – mondta.

Rávilágított arra is, hogy nemcsak az volt a kérdés, hogy van-e energia, hanem hogy mennyiért.

– Nagyon megugrott a földgáz ára, több tízszeres emelkedést is láttunk. Az országos szinten 7 milliárdról 17 milliárdra nőttek az energiaköltségek. Ma nyugodtabb a környezet, de az árak így is magasak – mutatott rá.

Az államtitkár kifejtette, hogy az ország 40 százaléka fogyaszt földgázt, ennek 15-20 százalékát be tudjuk szerezni itthon, a többi importból érkezik, amihez van kiépített infrastruktúra, a régióból korszerű csöveken tud jönni a gáz. – Az éves fogyasztás kétharmadát el tudjuk tárolni, tavaly 98 százalékos szintig feltöltöttük a tározóinkat. Még mindig jelentős mennyiség áll rendelkezésre, ezért idénre a gázellátási kockázat már nem áll fenn. Ehhez képest az Európai Unióban az éves fogyasztásnak csupán a negyedét tudják tárolni – ismertette az adatokat a jelenlévőkkel.

Steiner Attila, a Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára

– Látni kell, hogy az orosz földgáz felhasználása 40 százalékról 6-7 százalékra csökkent, a cseppfolyós gáz vette át a szerepét. Közép – és hosszútávon az energiaszuverenitásért tovább kell csökkentenünk a gáz felhasználását, váltani alternatív megoldásokra és átállni az elektrifikációra – fogalmazta meg. Steiner Attila emiatt 2023-ra a villamosenergia-felhasználási igény 40-50 százalékos növekedést várja, amihez szükség van erőművekre és megfelelő hálózat, ami a fogyasztókhoz eljuttatja az áramot.

Úgy látja, a villamos energiával hatékonyan ki lehet egyensúlyozni a megújuló energiát, amikor lemegy a nap, fel lehet kapcsolni az áramot.

Vannak programok és forrás is

Azt is részletezte az államtitkár, hogy a zöld energia tárolását is meg kell oldani, hiszen amikor süt a nap, hirtelen rengeteg felesleg termelődik. Intézkedéseik között ezért nagy hangsúlyt kap a tárolótechnikák, akkumulátorok fejlesztése. Mint elmondta, a szivattyús-tározós vízerőmű is egy alkalmas alternatíva lehet az energia tárolására, jelenleg vizsgálják, az országban hol lehetne a leghatékonyabban kiépíteni.

Steiner Attila végül hangsúlyozta, hogy a felhasználóknak különböző energiatakarékossági programokat kínálnak, támogatást a vállalkozásoknak elektromos autó vásárlásához, napelem pályázatot a lakosoknak. – Jó hír, hogy sok programunk van és Európai Uniós forrásokból is gazdálkodhatunk – zárta gondolatait.

A köszöntők után a MVM szakemberei a megjelent települések képviselőinek tartottak előadást a hatékony energiafelhasználásról.