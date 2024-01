Pénteken adták át a Sas utcai mélygarázst, a 207 férőhelyes parkolóházat már birtokba is vehették a debreceniek. Nyikos István, a DV Parking Kft. ügyvezetője az átadón elmondta, egy videót is készítettek, amelyben egy drón körberepüli a korszerű, elektromos töltőkkel felszerelt létesítményt. Az eseményen elhangzott, sokan a mélygarázs méretei miatt valóban könnyen eltévedhetnek benne, bár nem túl bonyolult az útvonal, és KRESZ-táblák is segítik a tájékozódást, mindenesetre nem árthat, ha érkezés előtt rápillantanak a parkolni vágyók. Ráadásul meglehetősen látványos a felvétel:

A parkolóház elkészültével egy új zöldfelülettel is gazdagodott Debrecen, az átadó alkalmával bemutatták a Szent István parkot is. Erről és a mélygarázs megvalósulásának előzményeiről ebben a cikkünkben írtunk: