2024. február 3-án télűző maskarádét és batyus utcabált szervez a balmazújvárosi Veres Péter Kulturális Központ és helyi egyesületek – tette közzé az intézmény közösségi oldalán. A szombati programkavalkád kézműves játszóházzal veszi kezdetét 14 órakor, majd a Kadarcs Hagyományőrző Egyesület előadását láthatják az érdeklődők. A maskarás felvonulás 15:30-kor veszi majd kezdetét, amihez bárki csatlakozhat jelmezben, vagy zajkeltő eszközökkel is. A felvonulás után tűzgyújtásra és táncházi programokra is sor kerül, melyben közreműködik a Nyíló Akác Néptáncegyüttes is. További információk olvashatók a szervezők által közzétett bejegyzésben, ide kattintva.