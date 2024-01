Videóüzenetben búcsúztatta az óévet és köszöntötte 2024-et Papp László a közösségi oldalán. A vasárnap este közzétett Facebook-bejegyzésben Debrecen polgármestere elmondta, embert próbáló éveken vagyunk túl, de Debrecen fejlődését, erősödését az elmúlt esztendők sem tudták kikezdeni.

– Debrecen 2023-ban szinte minden területen rekordévet zárt.

A városban zajló fejlesztések összértéke, az ipari-gazdasági beruházások nagyságrendje, a város gazdaságának erősödése, a meghirdetett új munkahelyek, az elindított új közlekedési száma mind-mind azt mutatják, hogy Debrecen az elmúlt években valóban Magyarország legnagyobb fejlesztési központjává vált

– hangsúlyozta Papp László a videó elején, hozzátéve, nem volt könnyű a várost ezen az erős növekedési pályán tartani.

A polgármester minden debreceni polgárnak hálás, aki értékeli és elismeri azokat az erőfeszítéseket, amelyeknek köszönhetően Debrecen csatlakozhatott Európa sikeres városainak családjához. Papp László emellett a támogatást, a biztató üzeneteket és a város jövőjéről folytatott közös gondolkodást is megköszönte.

A szabadság őrvárosa

Ezután felidézte 2023 fejlesztési mérföldköveit, többek között a felújított Csokonai Színházat, a Civaqua-program első ütemét, valamint azt, hogy elkészült az épülő BMW-gyár első egysége, az oktatási központ.

Papp László azt is elmondta, hogy az elmúlt 10 évben a debreceni gazdaság teljesítménye megháromszorozódott, 2024-ben több mint háromszor annyi iparűzésiadó-bevétellel számolhatnak, mint tíz évvel ezelőtt úgy, hogy Debrecen új, nagy üzemei még nem is kezdték meg a működésüket.

Mint emlékeztetett, 2024-ben van a 175. évfordulója, hogy Debrecen Magyarország ideiglenes fővárosa, a szabadság őrvárosa lett. A városvezető bízik abban, hogy úgy, mint egykoron, Debrecen most is a „szabadság őrvárosa” lehet, reményt is hitet adva nemcsak a debreceni polgároknak, hanem minden magyarnak.

A videó zárásában Papp László sikeres, boldog új évet kívánt.