A városi forgalomban az autónkba zárva igencsak korlátozottak a lehetőségeink, ha a közlekedés más résztvevőinek valamit a tudtára szeretnénk adni. Villogunk, mutogatunk, esetleg dudálunk, és ezzel a végére is értünk annak a listának, mit tehetünk egy ültő helyünkben, ha számunkra kellemetlen forgalmi szituációban találjuk magunkat. Néhányan persze erélyesebben lépnek fel a kelleténél, de valószínűleg ennek kapcsán nem ér nagy meglepetés senkit sem, hiszen sokan vagyunk és mindenki borzasztóan siet valahová. De nincs ez mindig rendben, többek indokolatlanul és a jó ízlés határait is átlépő módon használják az autókürtöt. Szathmári László vezetésoktatóval a debreceniek kürthasználati szokásairól beszélgettünk, hogy emlékeztessük kicsit az autósokat pár fontos dologra.

– A KRESZ egyértelműen fogalmaz az autókürt használatának körülményeiről és ezeket az ismereteket a jogosítvány megszerzésének valamely stádiumában el is sajátítja a tanuló. Jóhiszeműen azt mondhatjuk, ezekről időnként megfeledkeznek az emberek – véli Szathmári László.

Lakott területen belül és kívül

A KRESZ egyébként a duda használata kapcsán egyértelműen fogalmaz: „Hangjelzést adni csak balesetveszély esetében, a baleset megelőzése érdekében, valamint – lakott területen kívül – az előzési szándék jelzése céljából szabad.” Lakott területen kívül a legtöbbször az egyébként is indokolt módon, baleset elkerülésére és figyelem felhívására használjuk. Többeknek új információ lehet, vagy már elfelejtették, de a szabály értelmében előzésekre is felhívhatjuk kürtszóval, dudálással a figyelmet. Lakott területen belül viszont már kicsit más a helyzet. Röviden azt mondhatjuk, csak veszélyhelyzet esetén, vagy baleset megelőzése céljából használhatjuk.

A városi forgalomban az autósok néha szoktak dudálni olyankor is, mikor ismerőst látnak. Valószínűleg nem tudják, ha tetten éri a rendőr, ezt a mutatványt bizony sárga csekkel jutalmazza

– hívta fel rá a figyelmet a vezetésoktató. Szathmári László hangsúlyozta, természetesen előfordul az is, hogy valaki veszélyhelyzetet lát, ilyenkor jelezhet a többi közlekedő számára.

– Másik klasszikus eset az, hogy valaki kapuból jön kifelé, a járda a vezetőülésről nem belátható, ilyenkor is szoktak dudálni a gyalogosoknak, hogy figyeljenek oda, nehogy véletlen elüssék őket. Ezzel sincsen semmi probléma – szögezte le az oktató. Szathmári László arra is rámutatott, a dudálás figyelemfelhívó funkcióját is van, hogy sajátosan értelmezik a debreceni autósok.

Mindannyian jártunk már így

– Bizonyára tapasztaltuk már néha a piros lámpa váltásánál mi történik, ha a zöld jelzésre egy másodpercen belül nem indulunk el… Nyomják, mint süket a csengőt! Vált a lámpa, nem indulsz el, abban a másodpercben – jegyezte meg viccesen Szathmári László.

– Érdekes egyébként, ahogyan egyesek a vezetési kultúrájuk hiányosságaira is nagy lelkesen, dudálással hívják fel a figyelmet, például amikor ledudálják az útról szegény tanuló vezetőt. Pedig annak idején ők is úgy kezdték, csak már bizonyára elfelejtették – tette hozzá.

A vezetésoktató beszámolója szerint azt mondhatjuk, a debreceni autósok egyébként az átlagnál gyakrabban és változatosabban használják az autókürtöt. – Ha külföldre elmész, azt tapasztalhatod, hogy ott annyira nem szokás, nem jellemző, mint idehaza – véli Szathmári László.

– Vannak persze kivételes esetek amikor nyomják, mégis szemet hunyunk felette, ilyen például egy esküvői menet. Kicsit osztozhatunk is az örömükben ha egy díszes, lelkes esküvői menetet látunk, csak arra figyeljünk, a forgalomtól és a közlekedőkről azért ne vonja el a figyelmünket – tanácsolta a szakember.