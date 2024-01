A kanyartempókat nem tapasztalom túlzónak, inkább a széles szakaszokon szoktam észrevenni, hogy az autósok túllépik a sebességhatárt. Ilyen például a Balmazújvárosi út, ahol ritkán látni bárkit is 60 kilométer per óránál lassabban menni. De a Böszörményi úton, a városba befelé vezető szakaszon is megfigyelhető, hogy a 60 kilométer per órás korlát végével sem feltétlenül lassít a forgalom.