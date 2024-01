Piacképes tudás, gyakorlati tapasztalatszerzés, széleskörű képzési portfólió, gyakorlatorientált oktatás és újonnan induló egészségügyi bioinformatika mesterszak – többek között ezeket kínálja a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara, mely Debrecen mellett Nyíregyházán és Szolnokon is hirdet szakokat – olvasható az unideb.hu közlésében.

A kar egészségügyi és társadalomtudományi területen négy alapképzési szakkal (ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, egészségügyi szervező, szociális munka), hétféle választható szakiránnyal várja a jelentkezőket, akik kellően elhivatottak, hogy segítsenek másoknak. Móré Marianna, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar dékánja szerint elsősorban azoknak érdemes a karra jelentkezniük, akik hivatástudatból választják valamelyik képzést.

– Olyan szakembereket képzünk, akik közvetlen közelről tapasztalhatják meg a szociális és társadalmi vagy éppen egészségügyi nehézségeket. A felvételt nyert hallgatók olyan élethelyzetekkel találkozhatnak, amikor csak rájuk lehet számítani, csak tőlük várhatnak segítséget. Erre mind lelkileg, szellemileg, mind pedig fizikailag is fel kell készülniük. A kar képzései azok számára lehetnek hasznosak, akik mindezekkel tisztában vannak, hiszen legyen szó mentősről, ápolóról, szociális munkásról vagy éppen dietetikusról, bőven érhetik őket olyan váratlan helyzetek, amikor rögtönözniük kell – fogalmazott a kari vezető.

Nagy hangsúly a gyakorlati tudáson

Az alapképzések mellett tizenkét szakirányú továbbképzési szak és angol nyelvű képzések közül is választhatnak a felvételizők. A karon kiemelt jelentőséggel bír a duális képzés: a szociális munkás duális képzésben a szakmával foglalkozó szociális szervezetek, partnerintézmények kínálnak céges környezetben történő tapasztalatszerzést a hallgatóknak. Négy vármegyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Fejér), hét városban (Nyíregyháza, Kisvárda, Budapest, Jászberény, Dabas, Csákvár, Ipolytölgyes) összesen tíz együttműködő partnernél vehetnek részt a gyakorlatorientált képzésben az Egészségtudományi Kar hallgatói. Az együttműködésnek köszönhetően a fiatalok szakemberré válását ugyanúgy segíti az egyetem és a munkahely is.

A gyakorlati tudás hangsúlyos szerepet kap a karon, hiszen korszerű gyógyászati eszközökkel, informatikai berendezésekkel felszerelt szimulációs oktatótermekben gyakorolhatnak a hallgatók élethű modelleken, valóságot idéző élethelyzetekben. A 2024/2025-ös tanévben két új képzési lehetőséget kínál a felvételizőknek a kar: a táplálkozástudományi MSc levelező tagozaton is elérhető lesz, emellett elindul az egészségügyi bioinformatika mesterképzési szak.

– Világszerte és hazánkban egyaránt óriási igényt kielégítő képzésről van szó. Az egészségügyi adatok, komplex rendszerek magas szintű értelmezésére tanítjuk meg a hallgatókat. Ide egészségügyi alapvégzettséggel és a biológia alapszak elvégzésével kerülhetnek be azok, akik nyitottak az informatika, az adatfeldolgozás iránt és erősségeik közé tartozik a genetika ismerete. A mesterdiplomával a versenyszférában is el lehet majd helyezkedni, hiszen a gyógyszergyáraknak, az egészségügyi szolgáltatóknak, vállalatoknak minden eddiginél nagyobb szükségük van az egészségügyi adatok értelmezésére, elemzésére – hangsúlyozta Móré Marianna.

Hiány van a szakemberekből

Jelenleg 3500 hallgató tanul az ETK-n, a kar célja, hogy olyan széles látókörű, tudományosan felkészült szakembereket képezzen, akik többek között az egészségügy területén képesek önálló egészségpolitikai, tervezési és finanszírozási szakértői feladatokat ellátni, kezelni az egészségügyi és szociális problémákat, speciális terápiás és szakápolástani ismeretekkel rendelkeznek. A lehető legmagasabb színtű tudás megszerzése érdekében további kilenc mesterszakot is kínál az intézmény (egészségpolitika mesterszak, egészségügyi szociális munka mesterképzés, egészségügyi tanár, kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterszak, komplex rehabilitáció mesterszak, népegészségügyi mesterszak, szakvédőnő, szociális ismeretek tanára, szociális munka és szociális gazdaság mesterszak).

– Olyan erős klinikai háttér áll rendelkezésünkre, olyan támogató szakmai közeg van mögöttünk, mely biztosítéka annak, hogy a legújabb, legkorszerűbb ismeretek a lehető legrövidebb idő alatt elérjék a hallgatókat, akik számára a kutatási lehetőségek is szélesebb körűek lehetnek, mintha csak egyetlen kórházhoz kötődne a képzőhely. Erős a kar abban is, hogy egyszerre van jelen az egészségtudományi és a társadalomtudományi képzés, vannak olyan közös tárgyak, melyeket a két tudományterület hallgatói együtt tanulhatnak. Önkéntes munkát ajánljunk számukra, ennek érdekében kapcsolatban vagyunk számos szakmai szervezettel. Ezek közül kiemelkedik a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, mellyel már egy nemzetközi jelentőségű tudományos kutatómunkában is együttműködtünk – tette hozzá a kari vezető.

Nagy előnye a karnak az is, hogy regionális szerepét maximálisan betöltve olyan szakmák számára képez komplex tudású és jelentős gyakorlati tapasztalattal felvértezett szakembereket, akikre a legnagyobb szükség van a térségben. Legyen szó Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyékről, mindenhol hiány van ápolóból, szülésznőből, mentőtisztből, védőnőből, dietetikusból, vagy éppen gyógytornászból.

Az Egészségtudományi Kar képzéseiről, a jelentkezési feltételekről, az egyes szakirányokról és a követelményrendszerről a kar és az egyetem honlapján, valamint a felvi.hu-n tájékozódhatnak a felvételizők.