Január 12-e, a doni katasztrófa emléknapja alkalmából hagyományteremtő szándékkal szervezett emlékmenetet Vitéz Almási Sándor vezetésével a nyírmártonfalvai Kék Nefelejcs Hagyományőrző Egyesület és a Vitézi Rend Hajdú-Bihar Megyei Törzskapitánysága.

Az I. Hajdú-Bihar Vármegyei Doni Nyírségi Emlékmenet lelkes csapata január 20-án reggel Nyírmártonfalván gyülekezett, és helyzete el az első koszorút a világháborús hősök emlékére. A menet, melyet elkísért Filemon Mihály, Nyírmártonfalva polgármestere is, gyalogosan indult útjára. A második állomás Nyíracsád volt, ahol dr. Nagy János polgármester a falu határában csatlakozott a menetelőkhöz, akik katonadalokat énekelve vonultak be a település főterére, ahol forró teával és pogácsával fogadták az érkezőket.

A Himnusz közös éneklését követően a polgármester köszöntötte az emlékmenet tagjait, majd Tóth Elek görögkatolikus parókus áldást mondott a hősök emlékére. Ezt követően a település nevében dr. Nagy János polgármester és Bohus Csaba református lelkész, valamint a Vitézi Rend és a Kék Nefelejcs Hagyományőrző egyesület is koszorút helyezett el, mécsest gyújtott a Lélekmadárnál, a világháborús hősök emlékszobránál. A rövid ünnepség végén a korhű ruhában vonuló nyíracsádi Koleszár Árpád és Koleszár Ferenc díszlövést adott le a tisztelet jeléül. A szombat délelőtti járókelők között nem kis feltűnést keltett a gyalogos csoport, hisz többen korhű ruhában csatlakoztak a csapathoz.

Nyíracsád főterén dr. Nagy János polgármester (jobbra) és Bohus Csaba református lelkész koszorúzott

Forrás: Kedves Zilahi Enikő

Példaadás az utókornak

Vitéz Almási Sándor szervezőnek régi álma volt, hogy a Nyírségben is váljék hagyománnyá az emlékmenet, hiszen talán nincs egyetlen település sem a környéken, ahol ne élnének leszármazottai a háborús hősöknek. – Nagyon bízunk benne, hogy sikerül hagyományt teremteni, mert minden évben szeretnénk emlékezni, leróni tiszteletünket a Donnál elesett magyar hazafiak előtt. Szeretnénk ugyanakkor felhívni minden honfitársunk figyelmét az emlékezés, a hagyományőrzés fontosságára, és példát adni az utódoknak, hogy a múlt tisztelete számukra is érték legyen – nyilatkozta a szervező, akinek a nagyapja is harcolt a II. világháborúban, ezért büszkén viselte kabátján annak emlékérmét is. A menet Nyíracsádról Nyírábrányba indult, ahol Nagy Lajos polgármester fogadta őket, majd a koszorúzást követően a végső állomás Fülöp község volt, ahol Hutóczki Péter polgármester a hősök előtti tiszteletadást követően vendégül látta az I. Hajdú-Bihar Vármegyei Doni Nyírségi Emlékmenet tagjait.