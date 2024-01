Csütörtökön számolt be a Haon arról, hogy a bibliai jelenetet ábrázoló, a debreceni Nagytemplom előtt látható betlehemi installációból eltűnt a kis Jézus fából készült mása. Ahogy szerkesztőségünket is megdöbbentette, ki tehette a barbár cselekedetet, olvasóink is többen felháborodtak a hír hallatán.

Próbáltunk utánajárni, mi történhetett, még a Kossuth tér online elérhető webkamerájának archív felvételén is igyekeztünk nyomokat találni, ám szerencsére kiderült, gyanúnk ellenére nem lopás történt.