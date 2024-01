A Refomix Nonprofit Közhasznú Kft. hajléktalanellátó intézményei az év minden napján gondoskodnak az otthon biztonságát nélkülöző emberekről Debrecenben és környékén, a rendkívül hideg januári napokban a szervezet feszített tempóban siet a bajba kerültek megmentésére. Hogy a tartós mínuszok beálltával életbe lépő vörös kódra miként reagáltak, a Refomix január 12-én, pénteken összegzett a Haon megkeresésére. Szemerédy Zsolt ügyvezető először felidézte, hogy ebben a szezonban először január 8. és január 13. reggel 8 óra között Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár az ország egész területére kihirdette a „vörös kód” figyelmeztetést a hajlék nélküli és hajlékkal rendelkező, de a rendkívüli fagyveszélynek kitett emberek életének védelme érdekében. – A „vörös kód protokoll” szerint bentlakást nyújtó szociális intézmények a fenntartó típusától, ellátási területüktől, az általuk ellátandó célcsoporttól és a rendelkezésre álló üres férőhelyektől függetlenül fogadniuk kell a bajba jutott embereket – fűzte hozzá.

Elmondta, hogy a napok óta tartó mínuszokban a Refomix utcai szolgálatának telefonja szinte folyamatosan csörög, a kollégák szinte állandóan úton vannak a hideg időjárásnak kitett embertársaink megsegítéséért, megmentéséért.

– A Debrecenben fedél nélkül lévőknek meleg teával, pokrócokkal, élelmiszerrel, szükség esetén gyógyszerrel igyekeznek segíteni. Debrecen gondoskodó város, ennek megfelelően a ReFoMix Nkft. 50 darab izofóliát kapott Papp László polgármestertől és Széles Diána alpolgármestertől. Ezek az eszközök rendkívül nagy segítséget nyújtanak azon utcán élőknek, akik elutasítják az éjjeli menedékhelyek által nyújtott segítséget. A hőmegtartó fólia képes akár mínusz fokokban is tartani az ember által termelt hőt, így Debrecen város vezetőinek ezen felajánlása életet ment – mutatott rá a szakember. Mint elhangzott, az utcai szociális munkások egyik legfontosabb feladata, hogy meggyőzzék az utcán életvitelszerűen tartózkodókat az éjjeli menedékhelyek igénybevételére. Itt fürdési, melegedési, étkezési szolgáltatásokon túl orvosi ellátást is biztosít a civil szervezet, emellett az intézménybe beérkező ügyfeleket a szociális szolgáltatás munkatársai tiszta, időjárásnak megfelelő ruhával is ellátják.

A Refomix Nonprofit Közhasznú Kft. által fenntartott éjjeli menedékhelyek jelenleg 120 százalékos kihasználtságúak, ez a magas igénybe vevői létszám az ügyvezető szerint annak ellenére is jelentős, hogy a Wesselényi utcán található 50 férőhelyes éjjeli menedékhely további 14 fő részére biztosít időszakos férőhelyet.

– A Dobozi utcán működő Szociális és Egészségügyi Központban az elmúlt éjszakát 79-en töltötték. Az éjjeli menedékhelyek férőhelyei már a vörös kód kihirdetése előtt is beteltek, de a Refomix munkatársai senkit nem hagynak az utcán – hangsúlyozta.

Szemerédy Zsolt, a Refomix Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője

Forrás: Napló-archív

Telefonhívással, ruhával segíthetünk

A Refomix ügyeleti telefonját a nap 24 órájában bárki hívhatja a 06-30/206-1377-es telefonszámon, aki az utcán vélelmezhetően segítségre szoruló embert lát. A társaság utcai szolgálatának munkatársai a jelzéstől számított legrövidebb időn belül intézkednek, ami az extrém hidegben gyakran életet ment. A civil szervezet a fedél nélkül élők ruházkodását magánszemélyek adományaiból biztosítja, ezért azt kérik, aki teheti, segítse munkájukat ruhaadománnyal. A jelenlegi rendkívül hideg időjárásnak megfelelően leginkább meleg kabáttal, téli lábbelivel, takaróval, kesztyűvel, sapkával segíthetik a rászorulókat, a ruhaadományokat Debrecen Dobozi utca 2/D-2/E szám alatt elhelyezett ruhakonténerben tudják elhelyezni.