Mint ismert, két lépcsőben emelték meg az üzemanyagok jövedéki adóját Magyarországon, a január 1-jei 20 forintos növekedést most hétfőn újabb 21 forintos követte. Az időközben bekövetkezett árváltozásokat figyelembe véve január első felében mindet egybevetve a literenkénti gázolaj 31, a benzin pedig 38 forinttal kerül többe, mint december legvégén, így egy átlagos, 50 literes tankolás ezzel 1500-2000 forinttal kerül többe a töltőállomásokon – mutat rá a Világgazdaság, amely hétfői összeállításában végignézte, melyek most a legolcsóbb benzinkutak az országban. Ehhez a Holtankoljak.hu adatbázisát használták fel, melyben külön leszűrték Debrecent és 50 kilométeres környékét is.

Azt írták, ezen a területen 83 töltőállomást mutat a portál.

Ezek közül Hajdúnánáson 565 forintért adják a benzint. Más kiskutak, de Tiszavasváriban és Debrecenben a Külső Kassai úton szintén ez az árat alkalmazzák. A nagyobbak közül ebben a régióban az Auchan vezet a maga 566 forintos árával, amelyet ugyancsak Debrecenben kínál. Hajdú-Bihar vármegyében a Mol 576 forintos árat alkalmaz tucatnyi településen.

Ugyancsak itt a gázolaj kategóriájában Hajdúnánásnak nincsen párja, és a Vihar Béla utcában 591 forintért mérik. Tiszavasváriban és Debrecen Külső Kassai útján szintúgy. Ezt követi az Auchan a maga 595 forintos árával. A Mol 603 forintban állapította meg a dízel literjét – írják az összeállításban.