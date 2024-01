A Magyar Honvédség folyamatosan toboroz, jelenleg a tatai tüzérségbe várják a jelentkezőket, ebből a kampányból pedig egy hajdú-bihari kötődésű roma katona is kiveszi a részét. A most 38 éves Rigó István történetéről a BorsOnline közölt hosszabb cikket hétfőn. Mint írják, Rigó háromévesen került állami gondozásba, elmondása szerint nem volt más lehetősége.

– A nagymamám ajánlotta édesanyámnak, hogy adjon be, mert nagyon rossz körülmények között éltünk – emlékezett vissza a katona, aki gyermekkorában először Nyírmártonfalvára, majd Berettyóújfalura került nevelőotthonba.

Azt mondta, szeretett gyermekotthonban felnőni, és hiányoznak neki a karácsonyok, mert akkor mindig egyedül van.

Tizennyolc éves korában aztán, ahogy többi sorstársának, neki is el kellett hagynia a gondviselőit, úgy érezte, ekkor kihúzták alóla a talajt, nem volt otthona. Most viszont, ahogy az a cikkben olvasható, a katonasággal újra egy családhoz tartozhat, de nem felejti el, honnan jött.

Nem engedi el a kezüket

A tizedes arról is beszélt, hogy szerinte sok állami gondozott fiatal azért „tér rossz útra”, válik függővé, munkanélkülivé vagy hajléktalanná, mert nincs választásuk. A férfi fő célja most, hogy segítsen ezeknek a gyerekeknek. Egy budapesti toborzóirodában dolgozik, folyamatosan járja az állami otthonokat, van, ahová többször is visszamegy, ha kell. Azokkal pedig, akik az ő hatására léptek be a seregbe, máig tartja a kapcsolatot.

Legutóbb az egyik állami gondozottnak, Alexnek segítettem. Ő nevelőszülőknél is volt, majd 18 évesen mennie kellett. Felhívott, én másnap vonatra tettem, és jelenleg a Lynx harcjárművel felszerelt zászlóaljban szolgál Hódmezővásárhelyen

– osztotta meg Rigó István, hozzátéve, a fiatal már letette az esküt, és albérletet keres.