A karácsonyi böjtidőszak végéhez közeledve rendezte meg Pocsaj önkormányzata és a helyi román nemzetiségi önkormányzat a román népi kultúra és vallásosság egyik szeletét bemutató különleges eseményt, a karácsonyi kolindálást.

– A kolindálás, mely nagyjából megfelel a mi kántálásunknak, de hasonlítható a regöléshez is, a jámbor népi vallásosságban a bőség előidézésére szolgált. Az énekek – „kolindák” – akárcsak nálunk, itt is többnyire vallásos tartalommal bírnak: vagy Krisztus születését, vagy szenvedéstörténetének egyes részleteit elevenítik fel, akadnak azonban puszta adománykérő jellegűek is, melyeket inkább a gyermekek énekeltek – ismertette Szőllősi Roland polgármester. Azonban nem csupán karácsonyhoz, hanem az újévi köszöntésekhez is kötődik a kolindálás szokása a románság körében, s amint falvanként eltérőek lehetnek a szövegek, ugyanúgy a csoportok száma és az előadás módja is.

A pocsaji kolindálás hagyományát a romániai Temes megyében található Tomesti település kolindás csoportja elevenítette fel, amelyhez a helyi óvodai, iskolai csoportok, valamint az idősek klubjának tagjai is csatlakoztak.