„Örömmel számoltunk be arról, hogy felállítottuk a város karácsonyfáját a Nadányi Zoltán Művelődési Ház udvarán, ahol az adventi alkalmak is lesznek. Sokaknak ez nem tetszett. Meghallottuk észrevételeiket, felülvizsgáltuk álláspontunkat, ezért úgy döntöttünk, hogy a következő évtől a Bihari Múzeum előtti nagy fenyőfa lesz a város karácsonyfája” – osztotta meg közösségi oldalán Muraközi István polgármester. Hozzátette, utóbbit már idén is kivilágítják, ám jövőre teljesen új fényfüzérrel öltöztetik fel, és adventtől vízkeresztig kivilágítják. A fa mellett, a Szent István téren egy teljesen új Betlehemet is állítanak, melynek az elkészítésére pályázatot írnak ki a jövő év elején.