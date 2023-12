November végén mutatta be a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a megújul Ingatlanadattárat. A korábban nyomtatott formában kiadott adatbázis immár bárki számára ingyenesen hozzáférhető.

Az adatbázis célja a lakásárak alakulásának vizsgálata, valamint az információk közzététele, így a felhasználók tisztább képet kaphatnak a lakáspiaci helyzetről, saját ingatlanjuk vagy épp a megvásárolni kívánt ház értékéről. Mint a KSH honlapján olvasható, a lakáspiaci megfigyelések forrása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) illetékhivatali adatbázisa, amely a magánszemélyek lakóingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződéseinek adatait tartalmazza.

Az Ingatlanadattárban egy térképfunkció is elérhetővé vált, amelyen vármegyékre és településekre bontva láthatjuk az átlagos négyzetméterárakat. A térképen utcaszintű lebontást nem találunk, azonban az adattár táblázatai között erre vonatkozóan is vannak adatok. Így – ha konkrétan minden utca lakásárai nem is találhatóak meg –, a környékbeli utak, utcák alapján tájékozódhatunk arról, vajon mennyit ért saját házunk 2022-ben. A 2023-as adatok ugyanis még nem elérhetőek az adatbázisban, a korábbiak is csak korlátozottan, így a KSH saját bevallása szerint is tájékoztató jelleggel ajánlja azok böngészését.

Háromszoros a drágulás Debrecenben

A Haon a Hajdú-Biharra vonatkozó adatokban mélyült el, melyből kiderült, vármegyénkben Pest és Győr-Moson-Sopron után a legmagasabbak az ingatlanárak.

Sejthető volt, és a táblázatból gyönyörűen ki is rajzolódik, hogy Debrecenben a Nagyerdő vonzáskörzetében a kerül a legtöbbe egy új otthon. A Péterfia utca 987 ezres négyzetméterárral vezetett a tavalyi évben, majd a Bem tér, a Nagyerdei körútból nyíló Csanak József utca és a Nagy Lajos király tér a legdrágább, 900 ezer forint alatt volt nem kapható társasházi lakás négyzetmétere.

A legalacsonyabb árakat a Kinizsi utcán regisztrálták, négyzetméterenként 284 ezer forintos áron, a csapókerti környezet egyáltalán nem számít elmaradottnak, azonban befolyásolhatja az árakat, hogy az eladósorba került házak mennyire közel estek a vasútvonalhoz és a sarki kocsmához. Félmillió forintos négyzetméterár alatt van még a Sámsoni út, a Nyíl utca, a Vámospércsi útból nyíló Malvin utca, de az Arany János és a Bajcsy-Zsilinszky utcák is.

Beszédes az a grafikon, mely 2015-től mutatja a lakásárak alakulását, ekkor a csúcstartó Péterfia utcán 153 ezer forintos négyzetméterárak domináltak, ez alapján hét év alatt hatszorosára nőtt az ingatlanok ára ezen a környéken. Ezt a számot természetesen torzíthatja az eladott lakások közötti árkülönbség, azonban a többi utca esetén is legalább háromszoros drágulás látható. Debrecen szinten azonban több mint kétezer évenkénti eladott lakásra vetített adatok alapján is kimutatható, hogy 2015-ben harmadába kerültek az ingatlanok. Ami persze rossz hír annak, aki lakásvásárlás előtt vár, viszont elégedett lehet a haszonnal, aki eladni készül az akkori befektetéseit.

A lakásárak alakulása 2015 és 2022 között Debrecenben

Forrás: ksh.hu

Vármegyei árverseny

Vármegyei vonatkozásban nem meglepő módon Debrecen vezet átlagosan 620 ezer forintos négyzetméterárral, a KSH térképén jól látható, hogy a vármegyeszékhely vonzáskörzete, de főleg a nyugati és az észak-nyugati régió zárkózott fel hozzá. Név szerint Bocskaikert, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Mikepércs, Ebes és Balmazújváros a legkeresettebbek a számok szerint. A háromszoros növekedés ezen településeken szintén végbement.

Hajdú-Bihar déli részéről vagy nincs adata a hivatalnak, vagy itt találhatók a kedvezőbb ajánlatok. Így Szerepen négyzetméterenként 26 ezer, Biharnagybajomban és Kismarján 38 ezer forintért árultak ingatlanokat a tavalyi évben.

Jó hír azonban, hogy az Adattár országos toplistájában nem szerepel hajdú-bihari a húsz legdrágább utcák között, de szerencsére a legolcsóbb ingatlanok cím miatt sem kell izgulnunk.

A hajdú-bihari ingatlanárak településekre lebontva

Forrás: ksh.hu

Mit mondanak a friss ingatlaneladási mutatók?

Mint említettük, a 2022-es árak a lezárult adásvételi szerződésekből származó adatok, azóta eltelt egy év, ami tovább emelte a csillagok felé az ingatlanárakat. Az Ingatlan.com legfrissebb adatai alapján 2023 októberében Debrecenben a lakások négyzetméterenkénti átlagára a 788 ezer forintot is elérte, a Nagyerdő, a Postakert vagy a belváros környékén meghaladja az egymilliót is.

Az ingatlanos portál szerint Hajdúszoboszló szépen felzárkózott a cívisvároshoz, a tavalyi félmillió helyett most 756 ezret kell fizetnünk egy négyzetméterért, ami Hajdúböszörményben 586, Mikepércsen 575, Bocskaikertben 559, Ebesen pedig 552 ezer forint.

Ez persze mindössze az eladási ár, könnyen lehet, hogy sikerül furfangosan alkudnunk a kiszemelt ház árából, így az Adattár jövő évi adatbázisában lefelé kerekíthetjük e riasztó számokat.