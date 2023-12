Dihenné Veres Mónikának, az immár négyszeres balmazújvárosi anyukának a 2018-as esztendő volt valószínűleg a legemlékezetesebb az életében, ugyanis egyszerre három babának adott életet. Mónikának már volt egy kislánya, Lilien, és kedvesével akartak még legalább egy gyereket, de álmukban sem gondolták volna, hogy hármas ikreik születnek. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, a fiatal anyuka először nem is akart hinni a fülének, amikor az orvos közölte vele, hogy hármas ikrekkel várandós, de a fiúk születése után tudta, fel kell ébrednie az álomból, mert a neheze csak most kezdődik!

Hamarosan ötévesek lesznek

A Haon az elmúlt években folyamatosan figyelemmel követte a Dihen család életét, legutóbb 2020 decemberében – a koronavírus-járvány időszakában – beszéltünk a családdal, ami mindenki számára nehéz korszak volt. Akkor a négyszeres édesanya úgy fogalmazott, mindenkinek szüksége van szabadidőre, hogy csak a saját gondolataival legyen elfoglalva.

Nem szabad anyukaként elfelejteni azt, hogy nők vagyunk, önálló véleménnyel, jövőképpel. Mindig voltak és lesznek is mélypontok, de talán ezek azért vannak, hogy a boldog pillanatokat, perceket még inkább meg tudjuk becsülni

– mondta. Hozzátette, várja, hogy a gyerekek nagyobbak legyenek, és újra ő is visszatalálhasson önmagához. Imád édesanya lenni, minden közös percet élvez a gyermekeivel, de fontosnak tartja, hogy mindenkinek legyenek szabad percei, amikor is feltöltődhet, csak önmagára fókuszálhat – ez az idő pedig most, 2023-ban elérkezni látszik, ugyanis az ikrek december 27-én lesznek ötévesek.

December 6-án, szerda délelőtt telefonon kerestük meg Mónikát, aki megosztotta portálunkkal, hogyan várták a kicsik a Télapót, és arról is beszámolt röviden, hogy a legutóbbi beszélgetésünk óta, miként változtak fiai. – Úgy nőnek, mint a gomba – fogalmazott nevetve az édesanya.

Megjegyezte, a srácok nagyon okosak, a napokban esett Balmazújvároson a hó, és az ikrek összekötik a havat a Mikulással, kérdezősködtek is már a hét elején, mikor jön a Nagyszakállú.

A fiúknak már volt találkozásuk a Télapóval

Forrás: Dihenné Veres Mónika-archív

Nagyon sok mindenben hasonlítanak

– Nagyon egy rugóra jár az agyuk, sok mindenben hasonlítanak. Az érdeklődésük szinte ugyanaz, a személyiségükben vélünk felfedezni különbségeket. Mindhárman távirányítós autót, puskát és bokszzsákot kértek, le se tagadhatnák, hogy fiúk – jegyezte meg.

Kitért arra, eleinte nem igazán szerettek oviba járni, de ez idén megváltozott, imádnak a kortársaikkal játszani, elmaradtak a reggeli hisztik, aminek kifejezetten örül a család.

– Mindannyian nagyon zsiványok, igazából akkor van probléma, amikor az egyikük nyűgösebb, míg a másik kettő elemében van. Megesik az is, hogy Lili nem akar velük nagyon játszani, akkor kicsit egymásnak feszülnek, de olyan is van, amikor a fiúk „zárják ki” Lilit a szobájukból, mondván, ők már nagyok, most csak hárman szeretnének játszani – tette hozzá.

Mint kiemelte, egyre könnyebb velük, egyedül öltözködnek, esznek, ami nagy segítség a felnőttek számára.

Kívülről fújják a Mikulás-dalokat, -verseket, és már várják a karácsonyt is. A szülők besegítenek, amikor megkérjük őket. Most pedig biztosan lesz arra szükség, hogy vigyázzanak a gyerekekre, amíg a férjemmel az ünnepekre bevásárolunk, megvesszük az ajándékokat

– avatott be Mónika, elárulva, örül annak, hogy van egy csodálatos kislánya és három fantasztikus kisfia.