Show-elemekkel tarkított karácsonyi koncertet adott december 23-án a Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar a Faluházban. A koncert nagy hagyománynak örvend, a lakosság mindig várja, hogy a zenészekkel hangolódhasson az ünnepre. Jól ismert és kevésbé ismert darabok is repertoárra kerültek erre az alakomra, melyek közül kettőt a zenekar egyik tagja, Varga István hangszerelt. Nem csak ezért, hanem zenekari munkájáért is ő kapta idén az Év zenésze díjat. Az idei előadást olyan vendégzenészek tették színvonalasabbá, mint Pap Gábor harsonaművész, akinek sikeres pályafutása Csökmőn kezdődött kisgyerekként.

Remek produkciót nyújtott a másik két vendégzenész is: Vadász Gellért és Dr. Gyebrószki Balázs szaxofonművészek. A zenekar újra műsorra tűzte az Abba slágereket is, amiket ezúttal Kaj Bernadett énekesnő adott elő zenekari kísérettel. Az előadàs után a szervező Csökmői Zenebarátok Egyesület vacsorára várta a zenekar tagjait és a vendégművészeket. Nagy Tibor polgármester köszöntötte a fellépőket. Elmondta, hogy nagyon büszke a zenekarra, és igazán színvonalasnak értékelte az estét. Macskin Dávid karnagy is elégedettségét fejezte ki a tagoknak, és ismertette a nyári terveket is.