A Debreceni Egyetem Bőrgyógyászati Klinikája a bőr valamennyi betegségét ellátja, a belgyógyászati, a sebészeti és a traumatológiai jellegűeket is. Országosan egyedülálló ez a teljes spektrumot érintő ellátási kapacitás, sőt Európában is nagyon ritka az ilyen komplex összetételű bőrgyógyászati ellátóhely. Az intézmény a bőrgyógyászati immunológiai-allergológiai-, onkológiai-, illetve az égés ellátásban is országos centrumként működik